Rastede Rastedes neuer Bürgermeister Lars Krause hat am Freitag sein Amt angetreten. Für den 52-jährigen Sozialdemokraten aus Leuchtenburg war es zu einem Teil auch ein Orientierungstag, für die Gemeinde Rastede sogar ein historischer Tag.

Seit 1976 hatte es keinen SPD-Bürgermeister mehr gegeben. Von 1972 bis 1976 war Cornelius Schmidt der letzte Sozialdemokrat, der in Rastede dieses Amt bekleidet hatte – damals allerdings noch ehrenamtlich. Danach folgten die CDU-Bürgermeister Karl-Heinz Brötje, Dieter Decker und Dieter von Essen.

Auch angesichts dieser Umstände sei die Amtsübernahme für ihn natürlich schon etwas Besonders. Dennoch: „Es fühlte sich heute Morgen gar nicht so neu an“, sagt Krause. Das liege aber wohl auch daran, dass er bereits 34 Jahre ehrenamtlich in der Politik tätig ist, davon 18 Jahre im Gemeinderat. Und in den vergangenen Wochen sei er ohnehin jeden zweiten Tag im Rathaus gewesen.

Der erste Arbeitstag begann allerdings gar nicht so typisch wie man es vielleicht erwartet hätte. „Traditionell hätte ich wohl einen Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen im Rathaus gemacht, aber am Brückentag bot sich das nicht so an“, sagt Krause. Das werde dann am Montag nachgeholt. Außerdem soll es in der kommenden Woche eine Personalversammlung geben, wo sich der neue Bürgermeister den Mitarbeitern vorstellen werde. Rund 230 Mitarbeiter zählt die Gemeindeverwaltung in Rastede.

Im Mittelpunkt standen am Freitag erst einmal technische und organisatorische Dinge. „Mit dem Sekretariat habe ich die anstehenden Termine abgestimmt“, sagt Krause. Und in der kommenden Woche stehen mit dem Finanzausschuss, dem Verwaltungsausschuss und der Ratssitzung gleich drei Sitzungen auf dem Programm. Der Finanzausschuss am Montag, 4. November, ab 16 Uhr im Ratssaal wird dann auch der erste öffentliche Auftritt des neuen Bürgermeisters sein.