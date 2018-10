Rastede Es gibt einen weiteren Bewerber um die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Rastede: den parteilosen Jens Meinert aus Rastede. Der 50-Jährige will im kommenden Jahr bei der Wahl um die Nachfolge von Amtsinhaber Dieter von Essen (CDU) antreten, der erklärt hat, nicht wieder kandidieren zu wollen. „Ich bin kein Mensch, der nur zu Hause rumsitzt und meckert. Ich möchte aktiv werden und etwas verändern“, sagt Meinert.

Bevor der Rasteder offiziell als Kandidat zugelassen wird, muss er mindestens 170 Unterstützerstimmen nachweisen. Er sei optimistisch, dass ihm dies gelingt, sagt der verheiratete Vater von drei Kindern.

Meinert wuchs in Nethen auf und machte zunächst eine Bäckerlehre in Hahn-Lehm­den. Nach einem Umzug veränderte er sich beruflich und wurde bei der Deutschen Bundesbahn in Stuttgart Zugbegleiter im Nah- und Fernverkehr. Später wechselte er ins Beamtenverhältnis und war als Personaldisponent tätig. „Mit Arbeitsrecht und Personalführung kenne ich mich aus“, sagt Meinert, der für die Einteilung von bis zu 400 Mitarbeitern zuständig war.

Ende 1997 zog Meinert zurück nach Rastede und arbeitete zunächst als Zugbegleiter im Regionalverkehr in Bremen und wurde später Teamleiter. Seit 2012 ist er Fahrdienstleiter bei der DB Netz AG in Delmenhorst.

Gelebte Demokratie soll ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit sein, sagt Meinert. Wichtig sei ihm eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, das Einbinden der Leute und das Akzeptieren anderer Meinungen. Weit oben rangiert bei ihm auch der Naturschutz. „Wir denken zu viel im Hier und Jetzt. Wir müssen auch die Zukunft im Blick haben“, sagt der 50-Jährige. Gerade im öffentlichen Bereich müsse man hier Beispiele setzen. Der Satz „Das haben wir immer so gemacht“ gehöre aus den Köpfen verbannt.

Fest steht, dass die SPD bei der Bürgermeisterwahl, die am 26. Mai stattfinden wird, Lars Krause ins Rennen schickt. Bei der CDU steht derweil am kommenden Dienstag eine Kampfabstimmung zwischen den Bewerbern Torsten Wilters und Alexander von Essen an.