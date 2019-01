Rastede Für die Bürgermeisterwahl in Rastede gibt es einen Kandidaten weniger. Der parteilose Patrick Junker gab am Dienstag überraschend bekannt, dass er seine Kandidatur zurückzieht. „Meine Ambition auf das Bürgermeisteramt mit der Bekanntmachung meiner Kandidatur im November 2018 werde ich aus privaten, Gründen zurückziehen müssen. Ich bedauere dies zutiefst und bin zugleich sehr berührt“, teilte der 34-Jährige in einer Pressemitteilung mit.

Damit gibt es derzeit nur noch drei Kandidaten um die Nachfolge von Dieter von Essen (CDU), der im September vergangenen Jahres mitgeteilt hatte, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen werde. Die CDU schickt Alexander von Essen ins Rennen, den Neffen des Amtsinhabers. Er hatte sich in einer parteiinternen Kampfabstimmung gegen Torsten Wilters durchgesetzt. Für die SPD tritt Lars Krause an. Außerdem geht der parteilose Jens Meinert ins Rennen. Die Bürgermeisterwahl in Rastede findet am 26. Mai parallel zur Europawahl statt. Eine mögliche Stichwahl findet drei Wochen später am 16. Juni statt.

„Mit der Bekanntmachung hatte ich mir zunächst ausreichend Zeit gegeben“, schreibt Junker in seiner Mitteilung. Er lege Wert auf die Betonung, dass er der Gemeinde Rastede „unter Einbezug und im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger bei ihrer Ausgestaltung einer positiven Zukunft ganz wesentlich im Kern subsidiär helfen wollte“, heißt es weiter. Eine neue Handschrift eines parteilosen Bürgermeisters, der von außen kommt, hätte der Gemeinde ganz sicher positive Synergieeffekte verliehen. „Es fällt mir sehr schwer, diese Ambitionen zu begraben. Diesen Verlauf konnte ich bedauerlicherweise nicht wissen“, so Junker weiter.