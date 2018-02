Rastede Zahlen, Berechnungen, Gesetzestexte – damit beschäftigen sich viele Menschen nur ungern. Für Norfried Hollatz aus Rastede ist der Umgang mit dieser eher trockenen Materie Alltag, er blüht darin auf. Seit 1980 ist er im Ammerland als ehrenamtlicher Rentenberater tätig. „Ich lebe in der Rentenberatung“, sagt der 78-Jährige, der schon sein halbes Leben lang für andere ausrechnet, wie hoch deren Rente einmal sein wird oder anderen erklärt, wie sie eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente beantragen.

Kontakt Ein Termin mit Norfried Hollatz kann unter Telefon 0 44 02/8 31 34 vereinbart werden. Sprechstunde ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Berufung gefunden

„Die Rentenberatung ist zwar ein Ehrenamt, aber für mich ist es eine Berufung“, sagt Hollatz, der noch nicht ans Aufhören denkt. Gerade ist er bei der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin als Versichertenberater für die kommenden Jahre gewählt worden. „Solange der Kopf mitmacht, mache ich weiter“, sagt Hollatz.

Rund 2600 Ehrenamtliche engagieren sich bundesweit als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund – auch im Ammerland gibt es mehrere Rentenberater. So lange wie Hollatz ist aber keiner von ihnen dabei, sagt der Rasteder.

Am 1. Dezember 1980 übernahm Hollatz die Rentenberatung in Rastede. Im selben Jahr war er hier Bezirksgeschäftsführer in der Geschäftsstelle der Deutschen Angestelltenkasse (DAK) geworden, die erst an der Anton-Günther-Straße und später an der Oldenburger Straße saß.

Hollatz wuchs im Oldenburger Norden in Ofenerdiek auf, war aber schon immer nach Rastede orientiert. „Schon als Kinder waren wir zum Schwimmen in Rastede“, erinnert sich der 78-Jährige. Um von Ofenerdiek nach Rastede zu kommen, lieferten sich die Kinder Wettrennen auf dem Fahrrad.

Nach der Bundeswehrzeit fing Hollatz bei der DAK in Oldenburg eine Ausbildung an und wurde schließlich Sozialversicherungsfachangestellter. Als er lange genug dabei war, gehörte es zu seinen Aufgaben die Führungskräfte zu vertreten – zwischen Oldenburg und Osnabrück war er damals in vielen Geschäftsstellen unterwegs.

Bis 1994 führte Hollatz die Geschäftsstelle in Rastede, aus gesundheitlichen Gründen hörte er dann auf. Zwei Jahre später ging er selbst in Rente. Doch die Zahlen ließen ihn nicht los.

Als die Gemeinde Rastede 2003 ein von ihr unterhaltenes Versicherungsbüro im Rathaus aufgab, übernahm Hollatz den Platz. Seitdem bietet er regelmäßige Sprechstunden an – immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Und die werden „sehr gut angenommen“, sagt Hollatz. Wenn wenig los ist, kommen drei bis vier Personen, meist seien es aber zehn bis fünfzehn Ratsuchende.

Viel zu tun

Dann kontrolliert Hollatz, ob die Versichertenkonten in Ordnung sind, wirft einen Blick auf die Beitragszeiten und informiert über Beitragsrecht oder Versicherungsrecht. „Einmal im Jahr nehme ich an einem Seminar teil, bei dem die neusten Gesetze erläutert werden“, sagt Hollatz, der schon einige gravierende Rechtsänderungen erlebt hat seit er als Versichertenberater tätig ist.

Es ist ein Ehrenamt, das eine Menge Zeit in Anspruch nimmt, räumt Hollatz ein und sagt: „Mal eben nebenbei geht das nicht.“ Dem Rasteder bedeutet es viel, den Menschen, die zu ihm kommen, wirklich zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Hauptsächlich hat es Hollatz mit Anträgen auf Hinterbliebenenrente zu tun. Nur etwa 20 Prozent der Ratsuchenden kommen wegen der Altersrente zu ihm. Der Rasteder greift in eine Schublade und zieht einen Antrag auf Hinterbliebenenrente heraus. 16 klein und eng beschriebene Seiten umfasst dieser. „Wer da alleine vorsitzt, verzweifelt“, weiß der Versichertenberater aus Erfahrung, auch weil sich viele Menschen nur ungern mit solchen Zahlen, Berechnungen und Gesetzestexten befassen.