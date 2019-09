So geht es in Rastede weiter

Zwei weitere Aktionen bereitet das Organisationsteam von Fridays for Future Rastede für die kommende Woche vor. Für Dienstag, 24. September, ist eine Mahnwache auf dem Marktplatz geplant. Beginn ist um 16.30 Uhr. „Klimafreundlich durch Rastede radeln“ lautet dann am Freitag, 27. September, die Devise. Auch hier soll es um 16.30 Uhr losgehen. Treffpunkt ist am Fahrradkeller der Kooperativen Gesamtschule in Rastede an der Thoradestraße.