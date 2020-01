Rastede /Hahn-Lehmden Es sollte doch eigentlich ganz einfach sein. In Hahn-Lehm­den gibt es zu wenig Kindergartenplätze, also muss eine Lösung gefunden werden. In der Gemeinde Rastede gestaltet sich dies allerdings überraschend kompliziert. Seit fast einem halbem Jahr ist die Situation bekannt. Einen mehrheitsfähigen Vorschlag zu erarbeiten, gelang dem zuständigen Fachausschuss des Rates jedoch nicht. Stattdessen endete eine unnötig hitzig wirkende Diskussion in dieser Woche zunächst mit einem in Rastede wohl noch nie dagewesenen Patt. Und das, obwohl die Zeit mächtig drängt.

Aber von vorne: Weil es in Hahn-Lehmden nicht genügend Kindergartenplätze gibt, wurde im Herbst vergangenen Jahres eine Gruppe ausgelagert – in das Gemeindehaus der St.-Johannes-Kirche. Am 14. September schrieb die NWZ, dass diese Lösung nur bis zum Sommer 2020 greift, weil die Kirchengemeinde das Gebäude selbst benötigt. Im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss am 18. November wies der zuständige Geschäftsbereichsleiter Fritz Sundermann ebenfalls darauf hin und merkte an, dass „eine gewisse Übergangsfrist denkbar wäre“.

Bitter für die Eltern



Zu diesem Zeitpunkt hatte die Verwaltung bereits einen ersten Vorschlag erarbeitet. Denkbar wäre ein Teilumbau des Dorfgemeinschaftshauses Nethen. Dort könnte dauerhaft eine zusätzliche Kindergartengruppe untergebracht werden. In den Haushaltsentwurf für 2020 schrieb die Verwaltung deshalb einen Betrag von 525 000 Euro.

Gelder erstmal streichen

Ebenfalls am 18. November wies Bürgermeister Lars Krause darauf hin, dass der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses ein erster Vorschlag war. Vor dem Hintergrund des finanziellen Umfangs sehe sich die Verwaltung in der Pflicht, der Politik noch zu erarbeitende Alternativen zu präsentieren.

Grünen-Ratsherr Jan Hoffmann setzte sich jedoch in der Sitzung dafür ein, dass der Betrag von 525 000 Euro ersatzlos gestrichen werden sollte. Es gebe noch keine Beschlüsse. Zur Erinnerung: Politik und Verwaltung standen bei den Haushaltsberatungen vor dem Problem, dass zu wenig Geld für zu viele Maßnahmen vorhanden ist. Einmütig wurde schließlich beschlossen, die 525 000 Euro zu streichen

Großes Wunschkonzert

Am Montag stellte die Verwaltung nun Pläne für eine neue Außenstelle des Kindergartens Hahn-Lehmden vor. Ein Umbau des Dorfgemeinschaftshauses habe sich als nicht praktikabel erwiesen, eine Außenstelle könnte jedoch im Neubaugebiet „Am Dorfplatz“ entstehen – und gleich berücksichtigen, dass möglicherweise mehr Platz für die Betreuung von Krippenkindern benötigt werde.

So weit, so gut. Susanne Lamers (CDU) brachte dann ins Gespräch, über dem Kindergarten Sozial- und Altenwohnungen einzurichten. Außerdem sollte ein benachbartes Grundstück als Erweiterungsfläche frei gehalten werden. Sabine Eyting (Grüne) wollte überdies einen Bewegungsraum eingeplant wissen.

Laut wurde dann ihr Fraktionskollege Jan Hoffmann. „Wann wusste die Verwaltung, dass der Raum der Kirche ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen wird?“, fragte er aufgebracht. Und machte der Verwaltung den Vorwurf: „Darüber hätten wir schon zum Haushalt 2020 sprechen können.“

Geschäftsbereichsleiter Sundermann rief sodann den bisherigen Beratungsablauf in Erinnerung. Dass Hoffmann selbst es war, der das Geld für eine Lösung des Engpasses aus dem Haushalt ausgeplant wissen wollte, betonte er allerdings nicht noch einmal.

Aufgrund des Patts musste die Beratung am Dienstag im stets nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss fortgesetzt werden. Wie Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe auf Anfrage mitteilt, habe es dort dann einen einstimmigen Beschluss gegeben.

Demnach soll die Außenstelle auf dem Grundstück im Neubaugebiet „Am Dorfplatz“ entstehen. Einer der beiden vorgesehenen Gruppenräume soll größer ausfallen, um auch als Bewegungsraum genutzt werden zu können. Auch soll ein knapp 800 Quadratmeter großes Nachbargrundstück nicht als Wohnbaugrundstück vermarktet werden, sondern als potenzielle Erweiterungsfläche frei gehalten werden. Vom Tisch ist hingegen die Idee, Sozial- oder Altenwohnungen im Obergeschoss einzurichten.

Die Verwaltung soll anhand des Raumkonzepts nun die Kosten ermitteln und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vornehmen. Da allerdings die Gelder für die Umsetzung gestrichen wurden, muss jetzt ein Nachtragshaushalt her. Dort muss dann erneut beraten werden. Dabei sollte es doch eigentlich ganz einfach sein.