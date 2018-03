Rastede Einen Sturm der Entrüstung hat die offizielle Einweihung der Skulptur „R“ an der Rasteder Mühlenstraße am Montag ausgelöst. Rund 8750 Euro betrug der Zuschuss der Gemeinde für die Skulptur, die Erwin Rodenberg aus dem alten Holzkran der Firma Oltmann Brötje gefertigt hat, und die nun die neue Wohnbebauung an der Rasteder Mühlenstraße ziert – da, wo bis 2015 eben die gleichnamige Sägerei stand.

Die NWZ hatte ihre Leser gefragt, was Sie von dem Kunstwerk halten, das Tradition und Moderne verbinden soll und in Form des Logos des Residenzortes Rastede gestaltet ist. „Sie möchten Zustimmung oder gar Lob lesen? Geht nicht. Das sogenannte „Kunstwerk“ ist alles andere als Kunst. Man fühlt sich schier veralbert“, meint Gunda von Dehn. „Die neue Skulptur ist rausgeschmissenes Geld“, findet NWZ-Leser Michael Greilich. „9000 für so ein Ding, unglaublich“, kommentiert John Gollo. Viel zu blass und unauffällig findet Facebook-Nutzerin Silvia Wiechmann das neue Kunstwerk. Birgit Schwarz meint: „Peinlich, das für so etwas unnützes Geld ausgegeben wurde. Schön ist anders“.

Kein gutes Wort hat auch Antje China-Mia für die Skulptur übrig: „Ist das Kunst oder kann das weg? Nein im Ernst – das sieht aus wie ein Müllhaufen. Eine schöne Statue könnte ich ja verstehen, aber so was? Ein bisschen mehr Grün wäre auch schön. Verstehe einer die Geldgeber.“ Eher an eine Anhängerkupplung als an das „R“ für Rastede erinnert die Skulptur Heiko Lübkemann.

„Für sowas haben wir Geld“, meint Facebook-Nutzerin Jana Zorn und auch Sabine Schellenberg fragt nach der Rechtmäßigkeit der Finanzierung: „Ist das Kunst oder kann das weg? Da geht Geld hin, welches woanders dringend gebraucht würde. Ohne Worte...“.

„Also für umsonst hätte ich gesagt: Ganz nett, aber nimm mal wieder mit. Für 8750 Euro!!!!??? Ey ich will mein Geld wieder haben“, sagt Marcello Stölling. Einen Vorschlag für die Zukunft macht Christin Snetram: „Wie gewollt und nicht gekonnt. Naja, jeder hat einen anderen Geschmack oder wie sagt man. Auch wenn ich aus der Kunstszene komme – ich finde das Werk schrecklich. Vielleicht sollte man vorab erst die Bürger befragen und dann was hinbauen.“ Auch Ulrike Erdmann wäre für eine Bürgerbeteiligung gewesen: „Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Sofern die Gemeinde Geldgeber ist, hätte ich eine Umfrage unter den Bürgern über das Aufstellen des Kunstwerkes als ersten Schritt in Richtung bürgernahe Politik empfunden. Die geht hier nämlich gerade so richtig den Bach runter.“ „Und für einen anständigen Spielplatz ist kein Geld da. Ich liebe Kunst. Ich habe Kunst studiert und bin selbst Künstlerin... Aber das?“, fragt Susanne Mela bei Facebook. Versöhnlichere Töne schlägt Susan Beckmann dagegen an: „Mir gefällt das Werk auch nicht, aber es so in der Luft zu zerreißen, nur weil man ja ’auch aus der Kunstszene kommt’, das ist schon extrem mies und intolerant.“