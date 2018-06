Rastede In Geduld üben muss sich weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Loy-Barghorn. Seit Jahren macht sie auf eine notwendige Erweiterung ihres Feuerwehrhauses aufmerksam, hatte 2014 dazu bereits einen Antrag gestellt. Die Gemeinde Rastede will die Pläne jedoch weiter zurückstellen und schließt inzwischen auch eine Verlagerung des Standortes nicht aus.

Das geht aus einer Beratungsvorlage für den Feuerschutzausschuss hervor, der sich am Montag, 11. Juni, in öffentlicher Sitzung (16 Uhr, Rathaus) auch mit der Situation der Feuerwehrgerätehäuser beschäftigen wird. Betroffen ist dabei nicht nur die Einheit Loy-Barghorn, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr Rastede. Eine Entscheidung über dringend benötigte zusätzliche Stellplätze soll ebenfalls vertagt werden.

Fachbüro beauftragen

Hintergrund: Die Verwaltung will von einem externen Fachbüro eine Feuerwehrbedarfsplanung erstellen lassen. Da diese Aufgabe sehr zeitaufwendig sei, könne sie nicht von der Verwaltung umgesetzt werden, heißt es in der Beratungsvorlage für den Ausschuss, der sich am Montag auch mit diesem Thema beschäftigen wird. Die Kosten für das Fachbüro belaufen sich nach erster Schätzung der Verwaltung auf 12 000 bis 15 000 Euro. Mindestens ein halbes Jahr werde es dauern, bis die Planung vorliegt.

Zunächst soll das Planungsbüro untersuchen, wie die Feuerwehren in der Gemeinde ausgestattet sind und eine Risikoanalyse für das Gemeindegebiet erstellen. Anschließend soll ein Vergleich zwischen dem für eine Gemeinde der Größe Ras­tedes erforderlichen und dem tatsächlich vorhandenen Feuerwehrbedarf vorgenommen werden. Daraus soll das Fachbüro Maßnahmen und Empfehlungen ableiten.

„Wir wollen eine unabhängige Meinung einholen, die Empfehlungen müssen aber nicht zwingend umgesetzt werden“, sagt Sabine Meyer, zuständige Fachbereichsleiterin und selbst aktiv in der Einheit Rastede. Die Feuerwehren sollen zudem während der Erarbeitung des Planes laufend involviert werden.

In Loy stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Im Dezember 2014 hatte der Verwaltungsausschuss bereits die Verwaltung beauftragt, Planungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses zu erarbeiten. Berücksichtigt werden sollten nach Geschlechtern getrennte Sanitäranlagen, eine Integration der Küche in den Mannschaftsraum, die Schaffung von Lagermöglichkeiten und eine Erweiterung des Mannschaftsraumes.

Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme wurden seinerzeit auf 230 000 Euro beziffert. Wie es in der Beratungsvorlage heißt, wurde das Vorhaben seitdem stets aus finanziellen Gründen geschoben.

Inzwischen zeichnet sich für eine Erweiterung in Loy eine erhebliche Kostensteigerung ab, berichtet die Verwaltung. Hintergrund seien Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse Hannover. In einigen Nachbargemeinden und der Stadt Oldenburg habe die Kasse im Zusammenhang mit geplanten Bauvorhaben zusätzlich durchzuführende Maßnahmen in erheblichem Umfang aufgezeigt.

Parkplätze fehlen

Die Situation in Rastede: Rund um das Feuerwehrhaus an der Kleibroker Straße ist die Parkplatzsituation beengt. Die Einheit weist deshalb darauf hin, dass sie zusätzliche Stellplätze benötigt. Geschaffen werden könnten diese, wenn das zurzeit noch vom Bauhof genutzte, direkt hinter der Feuerwehr liegende Gelände frei wird. Der Bauhof soll in einen Teil der Hallen der benachbarten Firma Bohmann ziehen, nachdem diese ins Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord umgesiedelt ist.

Bevor die Situation in Loy oder Rastede verändert wird, sollen nun die Untersuchungen des Planungsbüros abgewartet werden, die „Auswirkungen auf die vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser haben“ könnten, heißt es in der Beratungsvorlage. Die Einheiten müssen sich also weiterhin in Geduld üben.