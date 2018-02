Rastede Die digitale Vermessung des Rasteder Schlossparks hat begonnen. In den kommenden Wochen wird Vermessungsingenieur Karsten Schmidt eine exakte Karte des Geländes erstellen. Diese soll als Grundlage für die Arbeit in den nächsten Jahren dienen, um ein Parkpflegewerk für den Schlosspark zu erstellen und ihn wieder als Park erlebbar zu machen. Ziel soll es sein, den Schlosspark mit Hilfe von Pflegemaßnahmen wieder seinen früheren Strukturen anzunähern. Die Vermessung ist dabei nur ein Bestandteil eines umfangreicheren Gutachtens.

Welchen Auftrag hat

das Vermessungsbüro ?

„Es handelt sich um eine klassische Arbeit der Vermessung“, sagt Schmidt und erklärt: „Wir nehmen eine reine Bestandsaufnahme vor.“ Dabei werden sämtliche Strukturen und Objekte des Schlossparks digital erfasst. Eingeschlossen sind hierbei Bäume, andere Gehölzstrukturen, Wege, Wasserläufe und Teiche, Brücken, Schilder und selbst Mülleimer. „Alles, was relevant ist“, sagt Schmidt, der seit 2008 selbstständig als Vermessungsingenieur tätig ist und sein Büro in Benthullen (Kreis Oldenburg) hat. Die Bestandsaufnahme mündet später in einen detaillierten Lageplan.

Wie geht der Vermessungsingenieur vor ?

In der vergangenen Woche wurden im gesamten Park Punkte markiert. An diesen Stellen positioniert sich der Vermessungsingenieur nun, um ein so genanntes Festpunktfeld zu erstellen. „Mit einem Tachymeter, das Strecke und Winkel misst, hangeln wir uns jetzt Stück für Stück durch das Gebiet“, erklärt Schmidt. So kommen nach und nach immer weitere Punkte dazu. Er geht davon aus, dass etwa vier Wochen für die Arbeiten erforderlich sein werden, abhängig vom Wetter. „Wichtig ist, dass wir vor dem Vegetationsschub fertig sind, weil wir für unsere Arbeit freie Sicht haben müssen“, sagt der 45-Jährige.

Wozu werden die

Messpunkte benötigt ?

Die verschiedenen Punkte, die mit Hilfe des Tachymeters und eines Prismenlotstabes gemessen werden, werden codiert. Jede Codierung steht dabei für eine besondere Geländeauffälligkeit, etwa eine Wegkante, einen Baum oder ein Schild. Die Auswertung der Daten erfolgt später im Büro. Erstellt wird aus den Messungen eine Karte mit Lage- und Höhenangaben. Im Vorfeld waren im gesamten Schlosspark bereits rund 1000 relevante Bäume mit Nummern markiert worden. Diesen Nummern sind exakte Vegetationsbeschreibungen hinterlegt. Sie geben Auskunft über die Art des Baumes und beschreiben ihn näher. Diese Daten können später mit der Karte verknüpft werden.

Warum wird der

Schlosspark vermessen ?

Der Rasteder Schlosspark ist nicht bloß ein Wald, sondern einst als künstlerisches Landschaftsgebilde geschaffen worden. Sein Zustand verschlechtert sich aber zunehmend, die alten Strukturen geraten in Vergessenheit. Mit Hilfe von Pflegemaßnahmen soll der Park wieder nach historischem Vorbild gestaltet werden. Dazu sollen später auch Fördergelder herangezogen werden. Um diese überhaupt beantragen zu können, ist diese Grundlagenarbeit erforderlich, sagt Dr. Friedrich Scheele, Projektentwickler bei der Residenzort Rastede GmbH. Eine Förderung über das Leader-Programm versetzt die Gemeinde nun in die Möglichkeit, die Vermessung vornehmen zu lassen. Es ist das erste Mal, dass der Schlosspark in Gänze digital vermessen wird. Es gibt zwar amtliche Karten, die aber nur eine ganz grobe Struktur darstellen, die Feinstruktur aber nicht wiedergeben. Schon jetzt kümmert sich im Übrigen der Verein Freundeskreis Schlosspark sehr engagiert darum, die alten Strukturen im Schlosspark wieder sichtbar zu machen.

Wie steht der Freundeskreis zu dem Vorhaben ?

Der Freundeskreis Schlosspark weiß es zu schätzen, dass „das angestrebte Parkpflegewerk ein notwendiger Schritt ist, um die besondere Qualität unseres Schlosspark langfristig zu sichern und insbesondere weiterzuentwickeln“, sagt Vorsitzender Hans-Wilhelm Kaper. Die damit verbundenen komplexen Aufgaben können auch im Hinblick einer Parkfläche von über 300 Hektar aber nicht ehrenamtlich bewältigt werden. Daher gebe es zwischen dem Verein und Scheele einen steten Informationsaustausch und eine gute Zusammenarbeit, sagt Kaper.