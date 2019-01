Rastede Alles auf Anfang an der Mühlenstraße in Rastede: Die Politik favorisiert nun eine Minimallösung für die künftige Nutzung des ehemaligen Sportplatzes. Darauf verständigte sich in dieser Woche der stets nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss einstimmig. „Die bisher vorgestellten Varianten sollen nicht umgesetzt werden, fraktionsübergreifend wird eine Minimallösung befürwortet“, berichtete Bürgermeister Dieter von Essen am Donnerstag in einem Pressegespräch im Rathaus.

Die vom Oldenburger Büro Kilian und Kollegen im November vorgestellten Varianten sollen somit nicht weiterverfolgt werden. Vier Vorschläge, darunter eine vom Büro und der Gemeindeverwaltung bevorzugte Variante, hatten die Landschaftsarchitekten seinerzeit präsentiert. Letztere sah eine Gestaltung des Areals mit Themengärten, eingefasst von Hecken und verbunden durch Spazierwege, einem Wasserlauf, einem Pavillon für kulturelle Veranstaltungen, einer großen Wiese und einem Aussichtsturm vor.

Bei der Vorstellung der Varianten im November wollte die Politik aber noch keine Entscheidung treffen – auch weil die Vorschläge erst sehr kurzfristig vorgelegt worden waren. In der Folge hatte die Mehrheitsgruppe aus CDU und Grünen dann beantragt, dass die Planungen zur Umgestaltung des ehemaligen Sportplatzgeländes zurückgestellt werden. Zunächst sollte nach ihrer Auffassung eine Entscheidung zur Sanierung der Rasteder Bäder oder zum Bau eines Kombibades getroffen werden. Sie regten in diesem Zusammenhang an, das Gelände für die Bürger im Zuge einer Minimallösung zu öffnen, dem Schlosspark zuzuschlagen und herzurichten. Dabei seien auch die Bedürfnisse der ansässigen Vereine einzubeziehen.

Wie genau eine solche Minimallösung aussehen soll, das soll jetzt wiederum das Oldenburger Büro Kilian und Kollegen ausarbeiten. Die Kosten dafür seien im bereits erteilten Planungsauftrag enthalten, teilte Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe auf Anfrage nach dem Gespräch mit. Die Minimallösung soll, wenn sie vorliegt, in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen vorgestellt werden.

Der Verwaltungsausschuss beschloss in diesem Zuge außerdem, dass die Verwaltung die Ergebnisse der Untersuchungen zum Zustand des Hallen- und des Freibades vorstellen soll. Die Politik soll so einen „konkreten Überblick“ erhalten, was saniert werden muss und wie teuer dies werden könnte, sagte von Essen. Dies soll als Entscheidungsgrundlage dienen, ob die Bäder saniert werden oder ob über Alternativen, zum Beispiel ein Kombibad, nachgedacht werden muss. Die Analysen zu den Bädern, die mit rund 30.000 Euro zu Buche schlagen, sollen noch vor den Osterferien im Kultur- und Sportausschuss vorgestellt werden, einen konkreten Termin gibt es derzeit aber noch nicht.

Im Frühjahr 2015 hatte die Gemeinde erstmals drei Planungsbüros beauftragt, die Vorschläge für die Nachnutzung des Sportplatzes erarbeiten sollten. 60.000 Euro kostete das. Im Februar 2016 startete die Verwaltung dann eine Bürgerbeteiligung. Knapp 30 Bürger reichten ihre Vorschläge ein, danach passierte aber erst einmal nichts.

Erst im November 2017 wurden in einer Sitzung die Ideen vorgestellt und ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Daraus resultierte, dass die Verwaltung Mitte 2018 das Büro Kilian und Kollegen beauftragte, einen konkreten Gestaltungsentwurf zu erarbeiten. Kostenpunkt: 55.000 Euro.

Dies sind freilich nur die bisherigen Planungskosten. Hinzu kommen am Ende die Gelder, um das Gelände umzugestalten. Wie teuer dies werden wird, kann derzeit allerdings noch niemand so genau sagen.