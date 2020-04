Rasteder Paar Trotzt Corona: Emotionaler Hochzeitstag im Altenheim

Rastede Es sollte ein ganz besonderer Tag im Kreise der Familie werden. Doch wegen der Coronakrise gestaltete sich der 60. Hochzeitstag von Änne und Fritz Behrens völlig anders als geplant. Dass die beiden Ehejubilare bei ihrer Diamantenen Hochzeit am Ende trotzdem einen emotionalen Tag erlebten, ist vor allem den Pflegekräften der Awo-Altenwohnanlage in Rastede zu verdanken. „Die haben sich richtig reingehängt“, ist Peter Behrens, der Sohn des Ehepaares, dankbar für das Engagement.

„Eigentlich wollten wir die beiden aus dem Altenheim holen und gemeinsam mit der Familie etwas unternehmen“, erzählt Peter Behrens aus Loy. Dort hatten auch seine Eltern gelebt, bis sie vor gut einem halben Jahr in die Awo-Altenwohnanlage in Rastede zogen. Ein kleiner Ausflug, nett zusammen essen – geplant war eine schöne Familienzusammenkunft.

Doch der besondere Hochzeitstag fiel zusammen mit den verschärften Regeln wegen der Coronakrise. „Ins Altenheim durfte ich nicht einmal mehr zu Besuch reinkommen“, schildert Behrens, der dafür aus Sicherheitsgründen auch volles Verständnis hatte. Auch Ausnahmen seien keine möglich gewesen.

Mit seiner Schwester in Loy überlegte er sich sodann, was man machen könnte. Doch die Pflegekräfte waren in Eigenregie schon tätig geworden. „Sie haben eine Kaffeetafel und alles mögliche auf die Beine gestellt“, berichtet Behrens dankbar.

Und eine schöne Tradition konnte ebenfalls gewahrt werden. „Jedes Jahr schenkt mein Vater meiner Mutter am Hochzeitstag einen Rosenstrauß“, erzählt der Sohn. Den besorgten in diesem Jahr Tochter und Sohn und gaben die roten und gelben Rosen an der Tür der Altenwohnanlage ab.

Mit Tränen in den Augen habe sein Vater die Rosen so seiner Frau überreichen können, erfuhr Peter Behrens später am Telefon. „Sonst sind wir regelmäßig zu Besuch dagewesen, jetzt telefonieren wir fast täglich, sogar öfter als vorher“, berichtet der Sohn.

Den Aufenthaltsraum der Wohnanlage hatte das Awo-Team mit Herzluftballons und Rosenblättern sowie Blumengestecken in einen festlichen Raum verwandelt, schreibt auch die Awo in einer Mitteilung. Die Überraschung sei perfekt gewesen, als zuerst Änne Behrens in den Raum geführt wurde und anschließend ihr Mann. Dieser überreichte ihr dann feierlich den Strauß aus gelben und roten Rosen. „Es war ein sehr emotionaler Moment, denn die beiden Jubilare hatten vor Freude Tränen in den Augen“, so Awo-Marketingleiterin Claudia Schallenberg.