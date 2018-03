Rastede Vom Fortgang der Bauarbeiten an der Grundschule Kleibrok sowie an der KGS Rastede berichtete Ras­tedes Bürgermeister Dieter von Essen den Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Bekhausen.

„Die Erweiterung der Grundschule in Kleibrok steht mittlerweile kurz vor der Vollendung. Der Spielplatz auf der Rückseite der Grundschule wurde bereits fertiggestellt, die Arbeiten an der neuen Sportanlage und den Außenbereichen sind ebenfalls bis auf einige kleinere Restarbeiten so gut wie erledigt“, so von Essen. Witterungsbedingt hatten sich die Arbeiten am Hochbau im Januar und Februar verzögert, mit einer Fertigstellung rechnet der Rathaus-Chef Ende April.

„Es stehen dann sieben zusätzliche Klassenräume einschließlich eines PC-Raumes für den Unterricht zur Verfügung, so dass die Ganztagsschule dann auch mit der großzügigen neuen Mensa komplett dreizügig geführt werden kann“, hieß es in der Ratssitzung. Die weiteren Außenanlagen mit dem Parkplatz und der Busspur sollen dann in den Sommerferien fertiggestellt sein. Insgesamt werden hier 3,5 Millionen Euro investiert.

Das Wetter hat auch den Zeitplan der Bauarbeiten an der KGS Rastede durcheinander gebracht. Das für Februar geplante Richtfest kann nun erst im April stattfinden. Die Arbeiten am Erweiterungsbau seien derzeit soweit fortgeschritten, dass die Maurerarbeiten im 2. Obergeschoss begonnen haben. Damit der Terminplan wieder eingehalten werden kann, sollen die Innenarbeiten nun etwas straffer organisiert werden, plant von Essen. „Da sich die Ausbauarbeiten insbesondere durch die einzuhaltenden Trocknungszeiten terminlich nicht so wesentlich beeinflussen lassen, kann die Fertigstellung des Gebäudes nach den Sommerferien derzeit jedoch nicht garantiert werden“, erklärte Bürgermeister von Essen.

Und auch bezüglich der Kostenentwicklung herrscht noch eine hohe Unsicherheit: „Zu der aktuellen Kostenentwicklung können noch keine endgültigen Beträge genannt werden. Fakt ist jedoch, dass aufgrund der guten Konjunktur zum Teil höhere Ausschreibungsergebnisse eingegangen sind als ursprünglich in der Kostenberechnung veranschlagt war“.

Thema in der Ratssitzung war auch der Ausbau der Windenergie in der Gemeinde Rastede. Hier stellten einige Bürger Nachfragen an Bürgermeister von Essen sowie an den Ersten Gemeinderat, Günther Henkel. „Mit welcher Berechtigung soll uns diese Anlage vor die Tür gestellt werden?“, frage eine Bürgerin. Die neuen Anlagen sollen in Wapeldorf/Heubült, Lehm­dermoor und Lehmden/Liethe errichtet werden, Grundlage dafür bildet eine Standortpotenzialflächenstudie.

Der Rat habe diesen Weg gemeinsam beschritten, antworte von Essen. „Das Thema Windenergie beschäftigt den Rat seit 20 Jahren und er hat sich dazu entschieden, in die Windenergie intensiver einzusteigen. Es ist unsere Aufgabe, zur Energiewende beizutragen. Und das ist derzeit nur durch Windenergie möglich“, führte Henkel aus. Zum Vorwurf, dass die Windanlagen Blutanlagen seien und viele Tiere töteten, entgegnete Henkel: „Die Umweltverträglichkeit ist Gegenstand der Planung und wird genau beachtet. Bei den bisher favorisierten Standorten gibt es kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko“.

Im sogenannten Bauleitverfahren, das derzeit durchgeführt wird, ist man laut Gemeindesprecher Ralf Kobbe nun beim letzten Schritt angekommen – der öffentlichen Auslegung. Anfang April sollen die Unterlagen zur Planung öffentlich ausgelegt werden – so die bisherige Planung der Gemeinde.

Dann können Bürger und Einrichtungen ihre Bedenken zum Bau der Windkraftanlagen formulieren. Einsehbar sind die Unterlagen im Rathaus, wo auch die Einwendung in schriftlicher Form abgegeben werden können. Sowohl E-Mail als auch Brief oder Fax sind laut Kobbe möglich.

Aber auch online ist eine Beteiligung möglich. Auf rastede.de finden die Bürger unter dem Punkt „Leben in Rastede“ und weiter unter „Aktuelle Bauleitung“ im Bereich „Bauen, Planen, Wohnen“ die aktuellen Vorhaben, und ab Anfang April eben auch die Unterlagen zu den Änderungen der Flächennutzungspläne und die Bebauungsplänen in den drei Gebieten Wapeldorf/Heubült, Lehmdermoor und Lehmen/Liethe. Hier können die Einwendungen auch direkt online eingereicht werden.