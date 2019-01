Rastede Fahrbahn und Gehweg weisen erhebliche Schäden auf, mit normalem Unterhaltungsaufwand lässt sich die Schützenhofstraße in Rastede nicht mehr instandsetzen. Zu dieser Einschätzung ist die Gemeindeverwaltung für den Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Eichendorffstraße gekommen und schlägt nun eine grundlegende Sanierung vor.

Beraten muss darüber am kommenden Montag, 28. Januar, der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Rathaus in Rastede, Sophienstraße 27. Am 5. Februar soll der gewohnt nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss den Ausbau dann endgültig beschließen.

Aufgrund der nach wie vor geltenden Straßenausbaubeitragssatzung sollen die Anlieger der Schützenhofstraße an den Kosten beteiligt werden. So war es zuletzt auch am Voßbarg geregelt worden, dessen Sanierung im Dezember abgeschlossen wurde.

Eine Million Euro Kosten

Auf knapp eine Million Euro schätzt die Gemeindeverwaltung die Kosten für den Ausbau der Schützenhofstraße. Etwa die Hälfte davon sollen die Anlieger zahlen, geht aus der Beratungsvorlage für den Bauausschuss hervor. Seit die Unterlagen am späten Dienstagabend im Internet veröffentlicht wurden, wird das Thema kontrovers diskutiert.

kommentar Politik muss Signal setzen Die Gemeinde Rastede will die Schützenhofstraße zwischen Mühlenstraße und Eichendorffstraße sanieren lassen. Dieses Vorhaben kommt nicht überraschend, der gewählte Zeitpunkt indes schon. Bereits Anfang 2017 war klar, dass eine umfangreiche Kanalsanierung nötig sein wird und dann auch die Straße erneuert werden soll. Spätestens seit der Sanierung des Voßbarg wird auch in Rastede aber kontrovers über die noch immer geltende Straßenausbaubeitragssatzung diskutiert. Rastede ist neben Edewecht nur noch eine von zwei Kommunen im Ammerland, die eine solche Satzung überhaupt haben. Andere Städte und Gemeinden haben die Anliegerbeiträge längst abgeschafft, auch Oldenburg hat dies gerade vor. Erst vor wenigen Tagen hat die Gruppe SPD/UWG im Rasteder Gemeinderat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Verwaltung soll unterschiedliche Finanzierungsmodelle für die Straßensanierung und ihre Auswirkungen auf die Gemeinde darstellen und dabei auch eine eventuelle Abschaffung der Straßenausbaubeiträge berücksichtigen. Über den Antrag wurde bislang noch nicht beraten, eine Sitzung des zuständigen Finanz- und Wirtschaftsausschusses noch nicht einmal terminiert. Sollte die Politik tatsächlich beabsichtigen, die Satzung abzuschaffen oder ein anderes Finanzierungsmodell heranzuziehen, sollte sie der Verwaltung jetzt ein klares Signal geben und der Sanierung der Schützenhofstraße erst einmal nicht zustimmen. Sonst kommt womöglich nie Bewegung in die Angelegenheit.

Auf Anfrage sagte Gemeindesprecher Ralf Kobbe am Mittwoch, dass der Ausbau der Schützenhofstraße in der mittelfristigen Finanzplanung schon länger vorgesehen war und nach der Sanierung des Voßbarg erfolgen sollte. Die Straßenausbaubeitragssatzung sei in diesem Zusammenhang gar kein Thema. Die Politik müsse klar sagen, ab wann die Satzung abgeschafft oder geändert werden soll, wenn sie sich für ein solches Vorgehen entscheidet. Dies könnte sogar rückwirkend den Voßbarg und sogar die Bachstraße einschließen, da für die dort erfolgten Sanierungen noch keine Zahlungsbescheide verschickt wurden. Die jetzt vorgesehene Sanierung der Schützenhofstraße habe daher nicht den Hintergrund, sie schnell noch abzuwickeln, so lange die Satzung zu den Anliegerbeiträgen noch in Kraft ist, betonte Kobbe.

Abstand soll neu gestaltet werden

Der Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Eichendorffstraße soll in Anlehnung an den weiteren Verlauf der Schützenhofstraße neu gestaltet werden. Diese war zwischen Eichendorffstraße und Am Horstbusch bereits 2011/2012 saniert worden.

Die Verwaltung schlägt eine Fahrbahnbreite von 4,75 Metern vor, „was angesichts der täglichen Verkehrsmengen als ausreichend erachtet wird“, heißt es in der Vorlage. Auch nach dem Ausbau der Straße soll es lediglich einen Gehweg geben, der wieder an der Ostseite gebaut werden soll. Der Gehweg könne in einer Breite von zwei Metern inklusive 50 Zentimeter Sicherheitsbereich hergestellt werden, ohne dass ein Grunderwerb erforderlich ist, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss. Wann die Sanierung erfolgen soll, geht aus der Beratungsvorlage nicht hervor.

Im Zuge der Straßensanierung soll dann auch gleich die Kanalisation erneuert werden. Sowohl Schmutzwasser- als auch Regenwasserkanal seien in einem Zustand, der eine vollständige Erneuerung erfordert. Der Regenwasserkanal sei zudem hydraulisch überlastet.

So viel zahlen Anlieger

Bereits ausgerechnet hat die Verwaltung, welche Kosten auf die Anlieger für die Sanierung der Straße zukommen werden. Der Beitragssatz soll sich auf etwa 4,50 Euro je Bemessungseinheit belaufen. Er entspricht damit dem Beitragssatz, der für den 1. Bauabschnitt erhoben wurde, so die Verwaltung.

Für ein mit einem Wohnhaus bebautes Grundstück von 600 Quadratmetern, für das der Bebauungsplan eine eingeschossige Bauweise festsetzt, würde hiernach ein Beitrag in Höhe von 2700 Euro erhoben werden müssen, rechnet die Verwaltung vor. Im Zuge einer Anliegerversammlung, die vor der Baumaßnahme stattfinden soll, sollen die Details der Beitragsberechnung den Anliegern vorgestellt werden.