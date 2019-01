Rastede Die Möglichkeiten der baulichen Verdichtung im Rasteder Ortskern sind zurzeit ein großes Thema. Gerade erarbeitet die Gemeindeverwaltung ein Konzept dazu, jüngst wurden zudem Beschlüsse zur Änderung von zwei Bebauungsplänen gefasst.

Die langjährige Stadtplanerin Charlotte Uhlhorn fragt sich vor diesem Hintergrund, wie viel bauliche Verdichtung Rastede vertragen kann. Insbesondere die so genannten Staffelgeschossbauten betrachtet die Rastederin mit Sorge – auch mit Blick auf die Historie des Ortskerns.

Mit den Veränderungen in Rastede beschäftigt sich Charlotte Uhlhorn schließlich bereits seit den 1950er Jahren. Drei Bücher hat sie vorgelegt, in denen sie sich unter dem Titel „Rasteder Rückblicke“ alten Ortsstraßen mit ihren Häusern und Bewohnern widmet.

„Die bauliche Verdichtung im Ortskern (auf bereits bebauten Grundstücken) sieht heute eine maximale Ausnutzung von Grund- und Geschossflächen und eine Planung von möglichst vielen Wohneinheiten vor (auch der Rendite wegen)“, sagt Charlotte Uhlhorn, die Architektur mit dem Wahlfach Stadtplanung studierte und später im Planungsamt einer Großstadt in der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung tätig war.

Und genau diesen Flächenverbrauch sieht die Rastederin kritisch: „Dadurch sind nicht nur Verluste oder Zerstörungen von ökologischer Vielfalt zu erwarten, sondern auch private Belange und Lebensgefühle der Bürger betroffen, unter anderem durch den Verlust von Rückzugsmöglichkeiten in den Garten, in eine Privatsphäre.“

Durch die bauliche Verdichtung sei aber auch das städtebauliche Erscheinungsbild des Ortes betroffen, sagt Charlotte Uhlhorn. Geprägt sei dieses zurzeit durch sichtbare Dachneigungen zwischen 35 und 50 Grad. „Diese Besonderheiten sollten wir uns erhalten – durch gestalterische Festsetzungen von Traufhöhen und Dachneigungen“, meint die Rastederin.

Als problematisch sieht sie in diesem Zusammenhang Staffelgeschossbauten. Hierbei handele es sich um Gebäude mit einem Geschoss, das nicht als Vollgeschoss angerechnet wird, da im letzten Geschoss Aufenthaltsräume in der Fläche entsprechend verringert sind, erklärt Charlotte Uhlhorn. Dadurch könnten zum Beispiel bei zwei zulässigen Vollgeschossen oder entsprechender Festsetzung von Gebäudehöhen drei Geschosse (statt zwei) entstehen mit großen Rundum-Terrassen.

Hier sieht die Rastederin einen Bruch mit der vorhandenen Bauweise: „Dächer mit Dachneigungen bis oder unter 20 Grad werden wie Flachdächer wahrgenommen und widersprechen dadurch im Grundsatz der vorhandenen Bauweise in Rastede.“ Staffelgeschosse im Ortskern sollten sich daher besonders kritisch den städtebaulichen Grundsätzen und gestalterischen Fragen stellen, insofern man nicht die städtebaulichen Eigenarten aufgeben wolle.

„Aus meiner Sicht wäre ein richtiger Weg, im Ortskern (dort wo zwei Vollgeschosse zulässig oder vorhanden sind) Staffelgeschosse (mit drei sichtbaren Geschossen) allgemein auszuschließen“, so die langjährige Stadtplanerin. So gebe es bereits negative Beispiel etwa an der Mühlenstraße, der Oldenburger Straße und der Eichendorffstraße. „Eine Verdichtung ist auch möglich in unserer ortstypischen Bauweise mit geneigten Dächern von 35 bis 50 Grad“, sagt Charlotte Uhlhorn.