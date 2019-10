Rastede Eine Umgehungsstraße wird die Verkehrsprobleme am Bahnübergang Raiffeisenstraße in Rastede nicht abschließend lösen. Zu dieser Auffassung ist die Gemeindeverwaltung gelangt. Dem Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen schlägt die Verwaltung dennoch vor, sich dem Planungsziel des Landkreises zugunsten der Umgehungsstraße anzuschließen. Der Bauausschuss wird sich am Montag, 28. Oktober, in öffentlicher Sitzung (16 Uhr) mit diesem und weiteren Themen auseinandersetzen. Die neue Straße soll in Höhe der Autobahn beginnen und nördlich von Rastede (mit einem kleinen Trog) auf die Oldenburger Straße treffen.

Grafik: So sieht die mögliche Umgehungsstraße aus.

Die Verwaltung gibt mit Blick auf diese mögliche Umgehungsstraße zu bedenken, dass es trotzdem weiterhin zu Rückstaus auf der Raiffeisenstraße kommen werde – so wie sie heute schon existierten. Als Grund werden die Anzahl und die Dauer der Schrankenschließzeiten angeführt. Eine Umgehungsstraße werde daher von der Verwaltung nicht als Problemlösung betrachtet, sondern vielmehr als Maßnahme, „die aktuelle Situation für die Zukunft nicht noch weiter zu verschärfen“, heißt es in der Vorlage.

Die Kosten von geschätzt rund 18 Millionen Euro werden alleine durch den Landkreis Ammerland zu tragen sein, schreibt die Gemeindeverwaltung weiter. Der Grund: Es würden keine Gemeindestraßen angebunden. Rad- und Gehwege sollen keine an der neuen Umgehungsstraße entstehen.

Noch nicht abschließend entschieden sei, ob die Anbindung der Nordwest-Umfahrung an die Raiffeisenstraße und an die Oldenburger Straße als vorfahrtgeregelte Kreuzung, durch einen Kreisverkehr oder mittels einer Ampelanlage erfolgen soll. Die Gemeindeverwaltung befürwortet hier einen Kreisverkehr, um die Nordwest-Umfahrung möglichst attraktiv auszugestalten und damit möglichst viele Verkehre von der Raiffeisenstraße anzuziehen.

Da der Landkreis bereits deutlich gemacht hat, dass die Planungen komplett eingestellt werden, wenn die Gemeinde Rastede einer Umgehungsstraße nicht zustimmt, soll die Umgehungsstraße nun befürwortet werden. Zuvor war jahrelang eine Unterführung am Bahnübergang Raiffeisenstraße gefordert worden, die sich baurechtlich aber wohl nicht realisieren lässt. Das hatte ein umfangreiches Gutachten jetzt noch einmal deutlich gemacht.