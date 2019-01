Torsholt „Oldenburger Neo-Nazisten vor Bundesgerichtshof – Reinhold Ruppe aus Torsholt bekennt sich zur NPD – Erich Lindener sollte Sprengstoff und Waffen besorgen“ – damit titelte die NWZ am 8. November 1966 auf der Landesseite. Es war der Auftakt der Berichterstattung zu einem Prozess vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit großem Medieninteresse. Die zwei Männer mussten sich wegen Vorbereitung von Terrorakten und nationalsozialistischer Umtriebe verantworten.

Wie jetzt das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ schrieb, wurden vor kurzem auf dem Dachboden eines Hauses in Torsholt Fundstücke entdeckt, die im Zusammenhang mit Ruppe und Lindener sowie ihrem Komplizen, der sich zum Prozessauftakt 1966 im Ausland aufgehalten hatte, stehen sollen. Dazu zählen laut Spiegel eine strohblonde Bartattrappe, eine Ordnerbinde sowie Quittungen und Briefe. „Der Inhalt der Kiste führt gut ein halbes Jahrhundert zurück, in die sonderbare Gedankenwelt von drei Rechtsradikalen, die vermeintliche Feinde des deutschen Volkes ausmerzen wollten“, schreibt Martin Thaler in seinem Spiegel-Bericht.

Die Fundstücke sind somit eine Art stumme Zeitzeugen dessen, was damals wohl auch in Torsholt geplant wurde – und 1966 vor Gericht landete. So sollen, wie die NWZ damals über den Prozess schrieb, die Rechtsextremisten gemeinschaftlich ein Attentat auf den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, den sie für den Hauptverantwortlichen der Kriegsverbrecherprozesse hielten, verabredet haben. Ein weiterer Sprengstoffanschlag war der Anklageschrift zufolge auf die Ludwigsburger Zentralstelle für NS-Verbrechen geplant.

Zur Ausführung dieses Verbrechens sei es nicht gekommen, weil der Amerikaner Ruppe (seine Familie war 1952 nach Ohio in die USA ausgewandert, später kehrte er in seine Heimat zurück) am Ostersonntag 1966 verhaftet wurde, als er gerade dabei war, eine günstige Stelle für den Terrorakt auszukundschaften. Auch ein Dynamitdiebstahl für die geplanten Terrorakte war fehlgeschlagen. Die Bundesanwaltschaft warf den beiden zudem vor, sie hätten 1965 und 1966 „im Zusammenwirken mit nationalsozialistischen Bestrebungen im Ausland das Endziel verfolgt, den Nationalsozialismus in der Bundesrepublik wieder zur Herrschaft zu bringen“, so die NWZ.

Der Angeklagte Lindner bezeichnete damals den dritten Komplizen, Kurt Reinheimer, als die treibende Kraft und eigentlichen Urheber für die Attentatspläne. Der Mann, der wohl nur noch einmal mit seiner Familie nach Deutschland zurückgekehrt war, damit sein Sohn auf deutschem Boden geboren werden konnte (das Kind wurde Adolf getauft), habe eine Bewegung nach dem Vorbild der Ku-Klux-Klan in der Bundesrepublik angestrebt, so die NWZ.

Weiter soll Lindner, der Besitzer eines Schirmgeschäfts sowie zweier Wohnhäuser in Oldenburg war, angegeben haben, dass auch Säureattentate und Kindesentführungen angedacht worden waren. Die NWZ berichtete weiterhin: „Über die Methoden, wie man die auserwählten „Attentatsopfer“ – außer Bauer waren Willy Brandt und Schriftsteller Günter Grass im Gespräch – „beseitigen“ sollte, gab es unter den „Verschwörern“ verschiedene Auffassungen.

Reinheimer und Lindner hatten dazu geneigt, entweder das Auto des Opfers mit Dynamit in die Luft zu sprengen, oder das Opfer in dessen Dienstzimmer zu erschießen. Ruppe hatte sich dagegen dafür ausgesprochen – in der Verhandlung gab er das zu – die „Auserwählten“ auf der Straße „einzufangen“, sie zu fesseln und im Walde zu erschießen und zu vergraben.“

Schlussendlich fiel kurz darauf das Urteil: Die NWZ gab am 10. November 1966 bekannt, dass der Dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs die zwei Rechtsextremisten zu je zwei Jahren Zuchthaus verurteilt hatte.

NWZ

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir

NWZ-ePaper Archiv Stöbern Sie in über 70 Jahren Zeitgeschichte in unserem NWZ-ePaper Archiv.

Prozessberichte von 1966 und weitere Berichte aus dem-Archiv finden Sie unter www.nwzonline.de