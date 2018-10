Wahnbek Die angekündigten Baumfällarbeiten beim neuen Kindergarten und der noch im Bau befindlichen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek haben am Mittwoch begonnen. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mit.

Hintergrund der Aktion: Kurz vor den Sommerferien war eine rund 25 Meter hohe Eiche von einer Windböe erfasst und entwurzelt worden. Dabei war glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Verwaltung ließ daraufhin die etwa 30 noch vorhandenen Bäume begutachten, die das kleine Waldstück an der Sandbergstraße bilden. Die Untersuchung sollte sicherstellen, dass die Kindergartennutzer und die benachbarten Anlieger nicht gefährdet sind, weil möglicherweise die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben ist.

„Nach einer eingehenden Untersuchung des Baumbestandes hat sich herausgestellt, dass nahezu alle Bäume des kleinen Waldes nicht standsicher sind“, erklärt Stefan Unnewehr, Leiter des Geschäftsbereichs Bauen und Verkehr im Rasteder Rathaus. Als Grund für die Schädigung der Bäume wurde ein starker Hallimaschpilzbefall festgestellt, so dass der Gutachter eine möglichst zeitnahe Fällung der Bäume empfohlen hatte, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Wir wissen, dass viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort zahlreiche positive Erinnerungen mit dem kleinen Wald verbinden“, sagt Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe. Nach dem gutachterlichen Ergebnis sei der Verwaltung deshalb auch sofort klar gewesen, dass „die Fläche auch für das Wohlbefinden der dort in Zukunft spielenden Kinder mit standortgerechten Gehölzen und Bäumen wieder aufgeforstet werden muss“, so Kobbe.

Die durchzuführenden Arbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abgestimmt und sollen bis Ende November von einer Garten- und Landschaftsbaufirma erledigt werden. Die Kosten für die Baumfällung und die Aufforstung belaufen sich auf rund 22 000 Euro, so die Verwaltung.