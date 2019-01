Westerscheps Rolf Kaptein ist der einzige, der bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins „Vergnögde Goodheit“ Westerscheps wieder für den Vorstand kandidieren wird. Seit vielen Jahren ist der Westerschepser Kassenwart und will sich gern weiterhin um die Vereinsfinanzen kümmern. „Vier meiner Vorstandskollegen wollen ihre Ämter jedoch niederlegen. Gesucht werden neue Leute mit neuen Ideen, die bereit sich, mit anderen in der ersten Reihe des Heimatvereins zu stehen.“

Bei der Versammlung am Dienstag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr auf dem Wurnbarg, werden Vorsitzender Jürgen Röben, seine Stellvertreter Antje Mienert und Detlef Wittje sowie Schriftführer Manfred Jacobs nicht wieder kandidieren. „Für sie brauchen wir Ersatz“, sagt Kaptein, und wirbt dafür, dass die Vereinsarbeit auch weiterhin auf viele Schultern verteilt werde und auch der Vorsitzende nicht allein gefordert sei. Die „Vergnögde Goodheit“ habe mit den Volkstanzgruppen, den Smeerjungs, die das Dreschfest organisierten, der Theatergruppe, die alljährlich ein neues Stück einstudiere, und Leuten, die den Weihnachtsbasar planten, gleich mehrere sehr engagierte Gruppen. Der Vorstand unterstütze das alles. Zu den besucherreichen Veranstaltungen des Heimatvereins gehörten der „Tag der offenen Tür“ auf dem Museumsgelände Tollhus up’n Wurnbarg im Mai und de „Grode Ammersche Arntefier“ im September, die eines der größten Erntefeste in Norddeutschland sei. Interessenten für Vorstandsposten können sich bei Rolf Kaptein, Telefon 0 44 05/2 72, melden.

Doch nicht nur für den Vorstand werden neue Leute gesucht. Aus Altersgründen will auch das Verwalterehepaar des Museumsgeländes, Günter und Gisela Rank, Ende Februar seine Tätigkeit beenden. Auch dafür benötige man Ersatz. Dazu kann man sich ebenso an Rolf Kaptein wenden. 2019 ist für die „Vergnögde Goodheit“ ein besonderes Jahr. Der Heimatverein wird 100 Jahre alt und will das mit vielen Veranstaltungen feiern, die jetzt geplant werden.