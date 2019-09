Westerstede /Ammerland Parkplätze vor dem Kreishaus an der Ammerlandallee in Westerstede sind begehrt – „deshalb haben wir in Abstimmung mit der Stadt Westerstede entlang des Bahnweges, der parallel zur Ammerlandallee neben der ehemaligen Bahnstrecke verläuft, weitere Kfz-Stellplätze für Kreishausbeschäftigte und Besucher eingerichtet“, teilte jetzt Landrat Jörg Bensberg mit. Die Zufahrt erfolge über die Straße „Am Hamjebusch“ in unmittelbarer Nähe der Kreuzung mit der Ammerlandallee. Von den Stellplätzen aus gelange man über die Fußgängerampel zum Kreishaus. Bereits im vergangenen Jahr habe der Landkreis 32 zusätzliche Kfz-Stellplätze auf dem Grundstück eines Autohauses „Am Hamjebusch“ bereitgestellt.