Westerstede Tür an Tür mit Handwerkern haben die Mitarbeiter der Ammerländer Kreisverwaltung in den vergangenen Monaten gearbeitet. Grund ist die groß angelegte Aufstockung des 2011 fertiggestellten Anbaus am Kreishaus. Inzwischen sind die Ausmaße schon recht gut zu erkennen, denn der Rohbau steht.

„Die Dachkonstruktion muss noch eingedeckt werden, und einige Kleinigkeiten fehlen noch. Schätzungsweise Anfang November wird das aber fertig sein, und es kann dann intensiv weiter am Innenausbau gearbeitet werden“, sagt Erster Kreisrat Thomas Kappelmann zum Stand der Bauarbeiten. Die recht aufwendige Verlängerung des Fahrstuhls um ein Stockwerk sei bereits erledigt. Mitte kommenden Jahres, so schätzt Kappelmann, sei das Obergeschoss bezugsfertig. Die für rund 1,6 Millionen Euro geschaffenen 18 neuen Büroräume mit einer Gesamtfläche von 330 Quadratmetern sollen dabei helfen, die Platznot in der Behörde zu mildern.

Schon deutlich weiter gediehen ist der Neubau des Bildungs- und Beratungszentrums(BBZ) an der Dr.-Winters-Straße neben dem Gebäude der Kreisvolkshochschule. „Hier werden Mitte November die Möbel erwartet, so dass die Räume voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche bezugsfertig sind“, erklärt Kappelmann. Von der Langen Straße werden zunächst die Musikschule, die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie das Rechnungsprüfungsamt umziehen. Ende Januar/Anfang Februar belegt dann auch die Kreisvolkshochschule einige Seminarräume am neuen Standort.

Das Gebäude wird nach energetischen Gesichtspunkten ausgestattet und verfügt beispielsweise über ein Blockheizkraftwerk und eine Solaranlage, mit dem zusätzlich das Altgebäude nebenan versorgt wird. Zur Verwirklichung der Pläne wurden insgesamt 3,2 Millionen Euro in die Hand genommen.