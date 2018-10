Westerstede Wie geht es nach der Einführung der beitragsfreien Kita in Sachen Westersteder Kindergarten-Planung weiter? Antworten soll ab November ein eigens gegründetes Gremium finden, das aus Vertretern der Fraktionen, Kindergartenleitungen, Stadtelternrat, Gleichstellungsbeauftragte/Familienservicebüro und Verwaltung besteht.

Bis zum Frühjahr muss der Arbeitskreis ein Konzept erarbeitet haben, mit dem die Politik in die Beratung gehen kann. Keine leichte Aufgabe, denn zeitgleich zur Konzeptentwicklung laufen bereits die neuen Anmeldungen für das Kita-Jahr 2019 – und hier wird seitens der Verwaltung mit einem Zuwachs gerechnet. Und schon jetzt, so wurde im Gespräch mit Karen Pottek, Leiterin des Amts für Bildung und Leben, deutlich, nehmen die Anmeldungen der Eltern von Kindern, die jetzt drei Jahre alt werden bzw. geworden sind, zu.

Für Westerstede ist das eher unüblich, hier meldeten die Eltern bislang den Nachwuchs meist erst zum Start des neuen Kita-Jahres im August an. Doch nun nehmen sie wohl lieber sofort das Angebot der kostenfreien Kita in Anspruch. Ein Trend, der befürchten lässt, dass die Kapazitäten in den Kitas knapp werden könnten.

Aktuell stehen im Gemeindegebiet 662 Kita-Plätze zur Verfügung. Für diese werden von der Verwaltung angesichts der kalkulierten Zuschüsse des Landes und der Elternbeiträge 194 277 Euro Einnahmen weniger erwartet als im Kita-Jahr zuvor. Doch es geht nicht nur um erwartete Defizite, es gibt viele Themen, mit denen sich der Arbeitskreis auseinandersetzen muss. Dazu zählt auch der künftige Umgang mit den Kita-Sonderöffnungszeiten. Für diese wurden bisher zusätzliche Beiträge erhoben, nun fallen sie in den meisten Fällen in die Beitragsfreiheit, da diese bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden gilt. Einzig wenn die Betreuung darüber hinaus benötigt wird, greift eine extra neu gefasste Satzung. Diese sieht Gebühren von 18 bzw. 20 Euro pro halbe Stunde zusätzlicher Betreuung vor. Ob das noch einmal angepasst werden sollte, muss geprüft werden. Auch stellt sich für die Stadt die Frage, für wie viele Kinder ein entsprechendes Kontingent vorgehalten werden sollte.

Ein weiteres Problem ist die künftige Betreuung in der Ferienzeit während der festgelegten Kita-Schließzeiten, „die nach der derzeitigen Satzung der Stadt Westerstede mit Einführung der Beitragsfreiheit für die meisten Eltern kostenfrei ist“, so die Verwaltung. Und auch die Frage der Geschwisterermäßigung für Geschwister von Kita-Kindern, die jünger als drei Jahre sind, wird wohl in den Blick der Arbeitskreis-Mitglieder rücken. Zwar entscheidet grundsätzlich die Kommune bzw. der Träger darüber, das Land geht laut Verwaltung jedoch davon aus, „dass die finanzielle Entlastung der Eltern durch die Beitragsfreiheit nicht durch eine veränderte Geschwisterermäßigung geschmälert wird und be­troffene Familien trotz Beitragsfreiheit des Landes nicht durch eine Geschwisterermäßigung schlechter gestellt werden“. Ob der Arbeitskreis auf alle Fragen Antworten findet, bleibt bis zum Frühjahr abzuwarten.