Westerstede Seit 1. August gibt es in Niedersachsen die beitragsfreie Kita für alle Kinder ab drei Jahren. Welche Auswirkungen die Neuerung für Westerstede hat, steht am Montag, 15. Oktober, zur Diskussion, wenn der Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren, Soziales und Ehrenamt zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt.

Sicher ist: Es werden erste Kalkulationen zu Einnahmen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen des Landes im Vergleich zu den bisherigen Einnahmen vorgelegt. Danach wird für den Kindergartenbereich (662 Plätze in neun Kitas) ein Einnahmeausfall von rund 194 277 Euro erwartet, für den Krippenbereich 89 600 Euro. Zum Hintergrund: Die Beitragsfreiheit greift ab dem ersten Tag des Monats, in dem ein Kind das dritte Jahr vollendet – und das gilt auch für Krippenkinder. Deshalb werden auch im Krippenbereich Mindereinnahmen erwartet.

Doch es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um organisatorische Fragen, die für Westerstede beantwortet werden müssen. Kita-Sonderöffnungszeiten, so die Verwaltung, für die bisher zusätzliche Beiträge erhoben wurden, fallen in den meisten Fällen nun in die Beitragsfreiheit, da diese bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden gilt. Wird eine Betreuung darüber hinaus benötigt, wurde die Satzung der Stadt bereits dahingehend geändert, dass derzeit 18 bzw. 20 Euro pro halbe Stunde Betreuung erhoben werden. „Eine Anpassung des Betrags ist jedoch zu prüfen“, heißt es in den Ausschussunterlagen. Auch stellt sich für die Stadt die Frage, für wie viele Kinder ein entsprechendes Kontingent vorgehalten werden sollte. „Gängige Praxis ist, dass ab fünf Nutzern eine Sonderöffnungszeit in der jeweiligen Einrichtung angeboten wird“, so die Verwaltung. „Diese Vorgehensweise sollte unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit überprüft werden.“

Ein weiterer Aspekt, der zu klären ist, ist die Betreuung in der Ferienzeit während der festgelegten Kita-Schließzeiten, „die nach der derzeitigen Satzung der Stadt Westerstede mit Einführung der Beitragsfreiheit für die meisten Eltern kostenfrei ist“. Nach Ansicht der Verwaltung sollte diesbezüglich baldmöglichst eine Neuregelung in der Satzung angestrebt werden.

Ob und wenn ja was die Politik zu den Informationen zu sagen hat, bleibt abzuwarten. Da im Juni beschlossen worden war, einen Arbeitskreis aus Vertretern der Fraktionen, Kindergartenleitung, Stadtelternrat, Gleichstellungsbeauftragte/Familienservicebüro und Verwaltung zu bilden, der einen Vorschlag zur Gestaltung der Benutzungsgebühren im Krippenbereich und für die Ferienbetreuung erarbeiten soll, wird eventuell das Ergebnis abgewartet. Die Gruppe tagt im November.

Die Ausschusssitzung am 15. August wird in der Scheune auf dem Jaspershof ausgerichtet. Beginn ist um 17 Uhr.