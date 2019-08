Westerstede Die Zeltstadt auf dem Alten Markt ist abgebaut, die Bewohner von Kinderstede wieder zu Hause. „Viele haben schon nach dem Termin 2020 gefragt, aber der steht noch nicht fest“, freut sich Jugendpflegerin Sigrid Exner über das nach wie vor riesige Interesse an dieser siebten Veranstaltung. Auch die Betreuer könnten im kommenden Jahr Unterstützung bekommen. „Einige Teilnehmer werden 14 und haben sich als Juniorhelfer angeboten, weil sie sich nicht mehr für Kinderstede anmelden können.“

Mehr als 100 Teilnehmer im Alter von neun bis 13 Jahren hatten sich täglich eingefunden, um nach ihren eigenen Regeln in einer Stadt zu leben. Und dabei ging es sehr demokratisch zu. Denn die Bewohner bestimmten auch die Nachfolger von Kinderbürgermeister Ben Köster und dessen Stellvertreter Tobias Baumann. Sie beschäftigten sich mit der Frage, welche Aufgaben ein Bürgermeister hat und ließen sich erzählen, was sich die 13 Bewerber vorgenommen haben. Am Ende wurde es spannend. Das Ergebnis der geheimen Wahl erfuhren die Stadtbewohner erst ganz zum Schluss beim Stadtfest, das mit 300 weiteren Gästen gefeiert wurde. Neuer Kinderbürgermeister ist Thomas Wilhelm (13), der bereits seit 2016 im Kinderrat aktiv ist. Zur Stellvertreterin wurde Amelie Klockgether (13) gewählt.

Aber auch andere ernste Themen wurden bearbeitet. Als Fair-Trade-Kinderstadt verkauften die Bewohner fair gehandelte Produkte und konnten sich bei einem Quiz mit Produktionswegen und Kinderarbeit befassen.

Das erste Mal wurde in Kinderstede auch Lotto gespielt. Dabei sei den Kindern aber bewusst geworden, wie gering die Gewinnchancen seien – eine lehrreiche Erfahrung, findet Sigrid Exner.

Für Bürgermeister Klaus Groß gab es ein Dankeschön. Ihm wurden für seine Schirmherrschaft und Unterstützung ein selbst gestaltetes Bild und viele persönliche Briefe überreicht.