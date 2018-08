Westerstede Für Frank Lukoschus lief alles glatt: Der 48-jährige Berufssoldat wurde bei der SPD-Mitgliederversammlung bei sieben Enthaltungen ohne Gegenstimme als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Westerstede bestätigt. Ein Gegenkandidat hatte sich auch kurzfristig nicht mehr gemeldet, so dass es zu keiner Kampfabstimmung kam. Nun wird Lukoschus am 26. Mai gegen Markus Berg (CDU), Hilke Hinrichs (parteilos, derzeit Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Klaus Groß) sowie den Gastronomen Heinz Severin antreten. Kandidieren möchte auch Michael Rösner (UWG). Er wird aber erst am kommenden Mittwoch, 22. August, 19 Uhr, im „Ammerländer Hof“ von der Unabhängigen Wählergemeinschaft offiziell ins Rennen geschickt.

Lukoschus konnte am Donnerstagabend bereits sein Konzept vorstellen, mit dem er bei den Wählern punkten will. „Vernetzen, zusammenhalten, zusammenbringen“, nannte er als Stichworte für mehr Bürgerbeteiligung und seine Idee einer Mitmachstadt. Er wolle die Westersteder stärker als bisher in Entscheidungen einbeziehen, mehr informieren und mit Betroffenen ins Gespräch kommen.

Politisch setzt er vielfältige Schwerpunkte: Einen Sparkurs einschlagen, aber nicht zu Lasten wichtiger Investitionen, er möchte das Ehrenamt stärken, Serviceangebote für Jung und Alt ausbauen und die Stadt insgesamt familienfreundlicher machen. Dabei geht es ihm auch, aber nicht nur um den Ausbau von Betreuungsangeboten. Er möchte bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum schaffen, aber auch Genossenschaftsmodelle und generationsübergreifendes Wohnen kann er sich vorstellen. „Ich will ein wünschenswertes Zukunftsbild für Westerstede zeichnen“, brachte er es auf den Punkt. Und: „Ich will gestalten und nicht nur verwalten.“

Eine Verwaltung zu führen, das traue er sich sehr wohl zu, erklärt er und wirft seine Erfahrungen als Personalratsvorsitzender einer Bundeswehrdienststelle in Delmenhorst und seine frühere Funktion als Leiter der Rettungsdienstschule im Bundeswehrkrankenhaus in Rostrup in die Waagschale.

Auch wenn Lukoschus jetzt für die Sozialdemokraten antritt, stellte er aber klar: „Ich möchte Bürgermeister für alle sein.“