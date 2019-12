Westerstede Ihr fehlen die Worte, um das zu beschreiben, was sie in der südpolnischen Gemeinde Szczyrk gesehen hat: „Das hat nichts mit unserem Konsum-Alltag in Deutschland zu tun“, resümiert Mareike Reil. Armut und Elend, Häuser ohne Strom, Wasser und Heizung, Kinder, die in dünnen Jäckchen in einem der bekanntesten polnischen Skigebieten leben, ohne je vom Tourismus zu profitieren: „Die Kluft zwischen Arm und Reich ist dort riesig“, so die Studentin.

Dabei fing eigentlich alles ganz harmlos an: 13 oder 14 Jahre jung war Mareike, als ihr Vater Christoph Reil erstmals die privaten Hilfstransporte mit nach Polen begleitete – unter der Federführung der Freikirchlichen Gemeinde Westerstede und der Freien christlichen Schule Ostfriesland. Von da an war ihr Vater jedes Jahr für ein paar Tage in der Vorweihnachtszeit unterwegs, um die Päckchen und Pakete zu unseren europäischen Nachbarn zu bringen.

„Mein Vater war nach seiner Rückkehr jedes Mal aufs Neue geschockt von der Armut und dem Elend“, erzählt die junge Frau. Fotos, die er seiner Tochter damals vorlegte, zeigten Kinder mit leuchtenden Augen, die ihre Geschenke in Empfang nahmen. Und so nahm Mareike Reils Wunsch, sich einmal selbst ein Bild zu machen, immer stärker an Kontur an: „Und dieses Jahr hat es dann endlich gepasst.“

1,8 Tonnen geladen

Gemeinsam mit Hinrich Wildeboer, Heino Neumann und ihrem Vater machte sie sich am 21. November auf den Weg Richtung Szczyrk. 1,8 Tonnen Lebensmittel, Kleidung, Windel und Spielzeug hatten sie geladen: 140 Weihnachtspäckchen für die Kinder, die der Pastor vor Ort, Jan Byrt in diesen Tagen unter den Mädchen und Jungen verteilt: „Er weiß, wer am nötigsten Hilfe braucht“, so Mareike Reil.

Als sie nach 15 Stunden Fahrtzeit endlich in dem Ort ankamen, war sie erstmal überrascht: „Von der Armut, die meinen Vater über die Jahre immer wieder geschockt hat, habe ich nichts bemerkt“, erzählt sie. Solide Häuser säumten die Hauptstraße, vor der Kirche parkten Mittelklasseauto. Skianlagen erzählen von einem Ort, der neben Zakopane und Wisla zu den bekanntesten Wintersportorten Polens zählt. „Alles wirkte aufgeräumt und ordentlich“, so Mareike Reil.

Erster Eindruck täuscht

Doch der erste Eindruck täuscht – wie so oft im Leben. Nur ein paar Straßen weiter, hoch zum Berg, verliert sich die Normalität. Die verstreuten baufälligen Häuser liegen verlassen am Hang – abgehängt von der Zivilisation und dem florierenden Tourismus.

In einem dieser Häuser lebt eine alleinerziehende Frau mit ihren drei Kindern, der 24-jährige Sohn ist behindert. 180 Zloty stehen der Frau im Monat zur Verfügung, das sind umgerechnet rund 40 Euro. Arbeiten gehen kann sie nicht, da sie ihren Sohn nicht allein lassen kann. Eine Betreuungshilfe gibt es aber auch nicht. Ein Teufelskreis, der in Armut endet: Die Familie wohnt auf wenigen Quadratmetern zusammen, ein Badezimmer sucht man vergebens, ein Sessel wurde behelfsweise zum Bett umfunktioniert. „Mir kamen die Tränen, als ich das Elend sah“, erzählt Mareike Reil.

„Und das ist kein Einzelfall“, fügt Hinrich Wildeboer hinzu. Der 72-Jährige organisiert die Hilfstransporte von Beginn an mit und hat viel erlebt und gesehen – die Frau kennt er schon seit Jahren.

Zufrieden blickt er zumindest auf den diesjährigen Hilfstransport: „Die Ammerländer und Ostfriesen haben viel gespendet.“ Allein in diesem Jahr hat ein Schuhunternehmen 153 neue Paar Schuhe gespendet, 2100 Euro Spendengelder kamen zusammen, von denen die Organisatoren warme Jacken, Socken und Kleidung für die Menschen vor Ort gekauft haben. Und die Ammerländer haben auch viele nützliche Dinge gespendet: „Eine Frau brachte uns den Rollstuhl ihres verstorbenen Kindes, weil sie um die Armut dort wusste“, erzählt Mareike Reil.

Hilfstransport 2020

Für sie steht jetzt schon fest: „2020 fahre ich wieder mit.“ Freunde, Bekannte, Familie – sie versucht alle von der Bedeutung des ehrenamtlichen Projektes zu überzeugen. So hat die 20-Jährige inzwischen auch den Kontakt zur Neuenburger Kirchengemeinde im Landkreis Friesland geknüpft, um noch mehr Menschen zu gewinnen: „Die Familien dort können es wirklich gut gebrauchen.“ Sie hat es schließlich mit eigenen Augen gesehen.