Westerstede Die neue Landesregierung hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Darin geht es Zuschüsse aus dem „kommunalen Investitionsprogramm des Bundes“. Insgesamt rund 2,4 Millionen können aus diesem Topf ins Ammerland fließen. Doch während Edewecht, Apen, Rastede, Zwischenahn, Wiefelstede und der Landkreis als Schulträger sich über Beträge zwischen 200 000 und 631 000 Euro freuen können, geht als einzige Kommune Westerstede leer aus.

„Wir wissen das leider schon seit einiger Zeit“, räumt die Hilke Hinrichs ein. Die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters kennt auch den Grund. „Da werden Daten aus dem kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt“, sagt sie. Und zu dem entsprechenden Stichtag war Westerstede nicht Empfänger-Kommune, galt mithin als „reich“. „Mit dem Problem müssen wir schon länger leben, mal sind wir Empfänger, mal nicht. Das schwankt häufig“, erklärt Hinrichs.

Blickt man in den Nachbarkreis Wesermarsch, dann wird das Gefälle noch größer. Das Ammerland hat zwar ein Drittel mehr Einwohner, die eher arme Wesermarsch bekommt hingegen mit vier Millionen Euro deutlich mehr Geld. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl fließen in das Ammerland rund knapp 20 Euro pro Bewohner. In der Wesermarsch sind es 45 Euro.

Aus Westersteder Sicht ist die Berechnung doppelt ärgerlich. Denn die Stadt bekommt nicht nur kein Geld, sie hat auch hohe Investitionen im Schulbereich vor der Brust: rund 7,5 Millionen Euro. Ein entsprechendes Baupaket hat der Rat erst im vergangenen Herbst auf den Weg gebracht.

Die Gründe für den hohen Investitionsbedarf liegen nicht etwa daran, dass Westerstede seine Schulimmobilien vernachlässigt hat. Die in Hannover beschlossene Inklusion und der Umstieg von G8 zurück zu G9 (dem Abitur wieder nach 13 Jahren) macht erhebliche Investitionen notwendig. Am Gymnasium muss Platz geschaffen werden für einen zusätzlichen Jahrgang, außerdem sind die Containerklassen abgängig. Und die Robert-Dannemann-Schule braucht für Schüler im Rollstuhl barrierefreie Fachräume und einen Aufzug.