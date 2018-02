Westerstede Großen Grund zur Freude gibt es im Ammerland: Insgesamt 520 000 Euro hat die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) bereitgestellt, um 101 regionale Maßnahmen zu fördern und das Kapital der Regionalen Treuhandstiftung für den Landkreis Ammerland aufzustocken. Der Höhe des Vorjahresbetrages konnte damit um 44 000 Euro gesteigert werden.

Die geförderten Projekte hätten wichtige Impulse für kulturelle, soziale, gemeinnützige, sportliche und wissenschaftliche Zwecke gegeben und so das gesellschaftliche Leben in der Region nachhaltig bereichert, waren sich die LzO-Regionaldirektoren Markus Neumann und Klaus Blum bei einem Rückblick auf die verschiedenen geförderten Maßnahmen einig.

Wichtige Förderungen

Wichtige Einzelförderungen unter den 101 Projekten erhielten das Schinkenmuseum in Apen, die „Nachteule Ammerland“, die DLRG Bad Zwischenahn, die evangelisch-lutherische Kita „Unterm Regenbogen“ in Apen, der Freizeit- und Kulturkreis Bokel-Augustfehn, die Fahrrad-Werkstatt des DRK-Kreisverbandes Ammerland, die Sportvereine Apen, Westerstede und Wahnbek sowie die Erwachsenenbildung Ammerland in Westerstede und die Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt Ammerland in Bad Zwischenahn.

Neumann und Blum unterstrichen darüber hinaus, dass die LzO mit ihrem auf die Region und die hiesigen Kunden ausgerichteten Geschäftsmodell nachhaltig sehr erfolgreich sei. „Das regionale Engagement ist ein wichtiger Teil der LzO-Geschäftspolitik und wird weiter fortgesetzt. Denn wenn es der Region gut geht, geht es auch der Sparkasse gut und umgekehrt“, sagte Neumann.

Bericht bald online

Die zur Verfügung gestellten Gelder stammen aus Mitteln der Regionalen Treuhandstiftung Ammerland, den Überschüssen aus dem Lotteriespiel „Sparen und Gewinnen“, der LzO-Stiftung Kunst und Kultur und aus Sponsoringmitteln der LzO. Viele geförderte Projekte stellt die LzO jährlich in ihrem Förderbericht „Näher dran“ vor. Der Bericht für 2017 wird voraussichtlich im zweiten Quartal veröffentlicht und ist online abrufbar.