Westerstede „So etwas würde ich wirklich gern noch einmal erleben“, sagt Birgit Schneider enthusiastisch und mit einem Lächeln. Heute leitet die 57-Jährige ein Seniorenheim im Neandertal, gelegen zwischen Düsseldorf und Wuppertal. In dem Rekordwinter 1978/1979 lebte sie mit ihrer Familie in Westerstede in der Breslauer Straße.

Damals war sie 17. „In dem Alter sieht man die Dinge anders. Über Probleme wie Versorgungsengpässe oder Fahrverbote haben meine Geschwister und ich uns keinerlei Sorgen gemacht“, erinnert sie sich noch. Der Vater habe nicht zur Arbeit fahren können, „wir fanden das genial“, erzählt Schneider und lacht.

Ihre Mutter, Alma Freitag, war zu dem Zeitpunkt, als meterhohe Schneetürme die Straßen versperrten und ein Durchkommen zum Teil unmöglich machten, im Krankenhaus. „Sie besuchen zu fahren war natürlich schwierig, aber ansonsten kann ich mich nicht an Gefahrensituationen oder einen Mangel erinnern“, ergänzt Schneider. Der Vater habe die Lage gut geregelt. „ Wir haben nicht gehungert oder gefroren. Für uns Kinder war es einfach nur aufregend und spannend.“ Für Familien, die ländlicher gelebt haben oder für ältere Menschen, die womöglich ärztlicher Versorgung bedurften, habe das wahrscheinlich anders ausgesehen, vermutet Birgit Schneider. „Wir haben im Fernsehen Berichte gesehen, welch dramatische Zustände in anderen Teilen des Nordens geherrscht haben.“

Auch in Westerstede lagen die Schneemassen so hoch, dass sogar die Autos komplett darin versackten. „Unser eigener Wagen stand in der Garage, da war ein Rauskommen unmöglich. Doch die Autos der Nachbarn standen auf einem Parkplatz vor den Häusern und wir haben mit Freude mitgeholfen, sie auszubuddeln.“ An diese Erlebnisse werde sich Birgit Schneider ihr Leben lang erinnern.

„Ich mag Ausnahmesituationen, die unseren Blick mal ein wenig wenden und uns rausholen aus dem Alltagstrott“, sagt die 57-Jährige. „Menschen versuchen immer, alles vorauszusagen und zu berechnen. Aber das funktioniert eben nicht. Wir haben nicht alles unter Kontrolle.“

Aus heutiger Sicht betrachtet, so sagt Birgit Schneider, könne sie die Ängste der Erwachsenen aber nachvollziehen. „Und es herrschte in Westerstede natürlich keine Lawinengefahr oder ähnliches. Wenn ich täglich hätte Angst haben müssen, dass unser Haus begraben werden könnte, hätte ich die Zeit bestimmt ganz anders wahrgenommen. Aber so fand ich es einfach nur toll.“