Westerstede Bauchschmerzen und Krämpfe während der Regel? Viele Frauen denken, das sei ganz normal, doch was ist, wenn das nicht stimmt? „Etwa jede achte Frau hat Endometriose“, weiß Dr. Rainer Schutz, Leiter des Endometriosezentrums Ammerland. Das Zentrum ist eines der größten in Deutschland. Von überall her kommen Frauen, um sich hier behandeln zu lassen. Und doch ist die Krankheit, obgleich alles andere als selten, wenigen wirklich bekannt.

„Die Krankheit betrifft Frauen im gebärfähigen Alter, also zwischen der ersten und der letzten Menstruation. Bei der Regel lagert sich Schleimhautoberfläche aus der Gebärmutter am Bauchfell an und wächst dort. Der Körper erkennt es dort nicht als eigenes Gewebe und stößt es ab. Das führt zu einer chronischen Entzündung“, erklärt Dr. Predrag Drazic, Schutz´ Stellvertreter in der Ammerland-Klinik.

Soweit, so unschön. Häufigstes und stärkstes Symptom der Krankheit sind laut der Mediziner sehr starke Regelschmerzen. Das ist ein Problem. Denn damit ist der prägnanteste Anhaltspunkt, um die Krankheit zu erkennen der Schmerz der Frau – und Schmerzen werden subjektiv empfunden. Sie sind nicht messbar, nicht unmittelbar nachvollziehbar für Außenstehende.

Kinderlosigkeit

„Mit dem Ultraschall ist die Entzündung sehr schwer zu sehen. Sie ist nicht tastbar, auch nicht mit dem MRT zu erkennen“, so Drazic. Doch es gibt weitere Symptome: Schmerzen beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr, allgemeine Übelkeit und Kreislaufprobleme.

Die Krankheit kann verheerende Folgen haben – Kinderlosigkeit steht ganz oben auf der Liste. Deshalb arbeiten die Ärzte des Endometriosezentrums auch eng mit der Kinderwunschklinik zusammen. Verhärtet sich nach einem ersten Gespräch der Verdacht auf Endometriose, kann sie nur mittels einer Bauchspiegelung nachgewiesen werden. „Dabei entnehmen wir Gewebeproben. Die Histopathologie analysiert den Befund“, sagt Schutz. Erst dann kann bestätigt werden, dass es sich um Endometriose handelt.

„Es ist eine gutartige, aber infiltrative Krankheit. Das heißt, sie kann auch andere Organe befallen, zum Beispiel die Harnleiter, den Darm oder die Blase“, sagt Drazic. → Deshalb sei eine fachbereichsübergreifende Kommunikation nötig, zum Beispiel mit Urologen oder Chirurgen.

Zwei Möglichkeiten gibt es, die Krankheit zu behandeln: operativ oder medikamentös. Letzteres bedeutet in diesem Falle mit Hormonen. Wer die Pille nimmt, hat schon seine Hormondosis, die in diesem Falle vorbeugend einer Endometriose entgegenwirkt.

„Oft sind viele Hausärzte uninformiert über die Erkrankung“, weiß Drazic. Aus diesem Grund wurde 2011 der Monat März von gemeinschaftlichen Fachgruppen als „Monat zur Wahrnehmung der Endometriose“ gewählt.

„Die Erkrankung erfährt einfach nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Es dauert immer noch siebeneinhalb Jahre im Durchschnitt, bis eine bestehende Endometriose erkannt wird. Das ist viel zu lange“, sagt Schutz. →

800 Frauen suchen im Schnitt jährlich das Zentrum in Westerstede auf. Bei der Behandlung sind nicht nur die Gynäkologen gefragt. Es werden auch Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten, Chirurgen und Psychotherapeuten hinzugezogen. →

Netzwerk

„Das ist ein Netzwerk, in dem Hilfe stattfinden kann, und unser Job ist es, den Patientinnen diese Wege zu zeigen“, erklärt Schutz. Im Netz finde man dazu auch zahlreiche Selbsthilfegruppen. Es sei eine Krankheit, die sehr individuell behandelt werden müsse. Jeder Fall sei unterschiedlich.

So gut die Behandlungsmöglichkeiten aussehen, so unklar ist, wie die Krankheit überhaupt entsteht. Es gibt mehrere Theorien, eine Vererbung ist dabei nicht ausgeschlossen, sagen die beiden Mediziner.