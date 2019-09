Westerstede Schuld an der Misere ist eigentlich das Bewegungsbad. Das wurde vor gut einem Jahr im Hössenbad neu gebaut – und seitdem finden noch mehr Besucher den Weg ins Sportzentrum.

„Die Parkplatzsituation hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich zugespitzt, deshalb wird dringend nach zusätzlicher Parkfläche gesucht – da sind sich Politik und Stadt einig“, bringt es Kämmerer und stellvertretender Hössenbad-Betriebsleiter Rico Busch auf den Punkt.

Gesucht: Alternativen

So war bereits in der Hössenausschuss-Sitzung im April die Verwaltung beauftragt worden, alternative Parkflächen zu finden. Gesagt, getan, gefunden: Als Standort für 30 neue Stellplätze hatte die Verwaltung die Wiese rechts neben der Jahnallee in Richtung Hössensportzentrum vor dem Freibad und dem Aktiv Fitnessclub vorgesehen. Lediglich drei Bäume wären von dem Bau betroffen gewesen, als Ausgleich waren mehrere Neupflanzungen auf dem Gelände vorgesehen. Die Kosten für das Bauvorhaben liegen bei 81 000 Euro.

Doch die Ausschussmitglieder zeigten sich am Montagabend mit dem Vorschlag keineswegs zufrieden und lehnten die Variante ab. So bemerkte CDU-Ratsherr Hansi Kuhlmann, dass bei der Variante nicht nur die parallel zur Straße liegenden Parkplätze verschwinden würden, sondern auch eine weitere Gefahrenquelle entstehen würde, da bei der Ein- und Ausfahrt auf die neue Parkfläche der Radweg überquert werden müsse. Nun heißt es neue Suche, neue Fläche und vermutlich auch neue Kosten. Geprüft werden soll, ob die angrenzende Fläche zum bereits bestehenden Parkplatz erweitert werden kann. „Wir müssen erst die Rahmenbedingungen überprüfen und werden die Ergebnisse in der nächsten Sitzung im November präsentieren“, sagt Busch. Damit verschiebe sich das Bauvorhaben in den Winter.

Feststehender Boden

Das Bewegungsbad bereitet aber auch an anderer Stelle Kopfzerbrechen: Es ist nämlich für die vielen kleineren Gäste – und das sind vor allem Frauen – zu tief. „Wir haben unter anderen dazu ein klares Feedback von der Rheumaliga bekommen“, erklärt Busch und ergänzt: „Hüpfen auf Zehenspitzen ist auf Dauer zu anstrengend, zumal sich der Boden momentan nach hinten hin vertieft!“ Deshalb soll noch möglichst in diesem Jahr ein feststehender ebener Zwischenboden in das Bewegungsbecken eingebaut werden. Kostenpunkt:€ 30 000 Euro. „Der Boden wird flacher. Schief stehen muss dann keiner mehr“, so Busch.

Und: Der Boden kann bei Bedarf sogar wieder entfernt werden, so dass man perspektivisch flexibel auf Körpergröße, aber auch auf die Bedürfnisse eingehen kann.