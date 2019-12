Westerstede Die Entscheidung ist gefallen: An der Hössensportanlage in Westerstede sollen 36 neue Parkplätze geschaffen werden. Das entschieden die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich bei drei Gegenstimmen. Damit folgten die Politiker dem Beschluss des Hössenausschusses. Dieser hatte im November entschieden, dass linksseitig der Jahnallee die neue Stellflächen platziert werden sollen.

Die Parkplatzsituation am Hössensportzentrum ist seit langem angespannt. Nicht zuletzt seit dem Bau des Bewegungsbades, das sehr gut genutzt wird. Ursprünglich war angedacht, die Wiese rechts neben der Jahnallee vor dem Freibad und dem Fitnessclub für weitere Stellflächen zu nutzen – dort hätten auch weniger Bäume gefällt werden müssen. Doch bei dieser Variante hätten die Parkplätze parallel zur Straße aufgegeben werden müssen. Darüber hinaus befürchtete die Politik, dass die vom angedachten Parkplatz fahrenden Wagen eine neue Gefahrenquelle für all die Radfahrer darstellen könnten, die die Jahnallee entlangfahren.