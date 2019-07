Westerstede Im Sitzungssaal des Kreishauses Westerstede gibt es am Mittwoch, 10. Juli, die Gelegenheit, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr an einem Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes teilzunehmen.

Dazu seien besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises, der Stadt Westerstede, des Finanzamts, des Katasteramts, des Amtsgerichts sowie der Polizei eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Um Wartezeiten zu vermeiden, können sich die Spendenwilligen in eine Meldeliste eintragen, die rechtzeitig vorher bei der Information im Kreishaus ausliegt. Darüber hinaus sind auch spontane Spenden von Besuchern des Kreishauses möglich.

„Immer wieder kommt es saisonbedingt zu Engpässen in der Blutversorgung – besonders in der Urlaubszeit, wenn viele potenzielle Spender unterwegs sind und deshalb als Spender ausfallen. Erschwerend hinzukommt, dass es im Sommer auch vermehrt zu Unfällen kommt, sodass mehr Blut angefordert wird“, erläutert Landrat Jörg Bensberg. „Die hohe Qualität unseres Blutkonservensystems beruht auf der im Gegensatz zu anderen Ländern großen Zahl an freiwilligen Spendern. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen – gerne auch Erstspender – diesen Termin wahrnehmen würden und wir die Zahlen der letzten Jahre toppen könnten.“

Die Initiative des Landkreises Ammerland findet in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Jeder Mensch zwischen 18 und 73 Jahren kann Blut spenden, sofern körperliche Verfassung und Gesundheit dies zulassen. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Mitbringen sollten die Spender ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass, bei Erstspendern reicht der Personalausweis. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal pro Jahr Blut spenden. Zu beachten ist, dass zwischen zwei Blutspenden ein Mindestabstand von 56 Tagen (acht Wochen) liegen muss, teilt der Landkreis mit. Eine gute Stunde sollten die Spender für Anmeldung, Untersuchung und anschließenden Imbiss einplanen. Mehr Infos und Termine gibt es kostenfrei unter Telefon 0800/1194911 oder im Internet unter