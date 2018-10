Westerstede Über so viel Geld hat die Politik lange nicht mehr diskutiert. Im Haushaltausschuss am Montag, 29. Oktober, geht es um ein Mammutprogramm in Höhe von rund 22 Millionen. Hier die wichtigsten Posten:

• Schulen

Größter Posten mit fast sechs Millionen Euro ist das Gymnasium. Das platzt aus allen Nähten. Und wegen der Rückkehr von G8 zu G9 (also neun gymnasiale Schuljahre und Abi in der 13. Klasse) muss ein Jahrgang mehr untergebracht werden. Das lässt sich nicht mal eben nebenbei wuppen, weshalb der Ausbau über mehrere Jahre gestreckt wird. Für dieses Jahr stehen bereits 370 000 Euro bereit. 2019 sind es dann 3,27 Millionen und 2020 1,08 Millionen. In 2022 soll dann noch das Lehrerzimmer für 910 000 Euro erweitert werden. Hinzu kommen (vergleichsweise) kleinere Summen für den Physikbereich und Ausstattungskosten.

Bei der Robert-Dannemann-Schule will die Stadt 1,35 Millionen Euro in die Hand nehmen. Damit soll die Schule barrierefrei gemacht werden. Bereits jetzt gibt es dort z.B. Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind.

• Grunderwerb

Niemand in Westerstede kauft so viel Land auf wie die Stadt. Das ist schon seit Jahren so und geht weiter. Hintergrund: Es werden Grundstücke benötigt für Gewerbeansiedlungen und Wohngebiete. 4,81 Millionen stehen bis 2022 im Investitionsplan. Diesen Kosten stehen dann aber in einigen Jahren wieder Einnahmen aus dem Verkauf gegenüber.

• Straßenbau

Nachdem in diesem Jahr hier nicht viel passiert ist, rollen ab 2019 die Bagger. Jeweils rund 900 000 Euro jährlich werden veranschlagt. Wo es konkret losgeht, bleibt abzuwarten.

• Stadtverwaltung

Dass Kleinvieh auch Mist macht, zeigt ein Blick in die Ausgabenliste des Rathauses. Von Geräten für den Bauhof oder die Feuerwehr über Parkbänke, Spielgeräte oder WLAN-Anschlüsse summieren sich die kleineren Posten auf 1,5 Millionen für die Jahre 2018 bis 2022.

Dazu kommen noch größere Summen für die Erschließungen in Wohn- und Gewerbegebieten sowie in diesem Jahr eine knappe Million für das neue Feuerwehrhaus in Hollwege. 2019 steht dann noch u.a. die Umgestaltung des Dorfplatzes Hollriede an.

Im Schnitt bleibt die Stadt bei der erst im vergangenen Jahr selbst auferlegten Deckelung von 4,5 Millionen an Investitionen pro Jahr. Aber: Für 2019 sind rund 5,9 Millionen und für 2020 knapp 5,3 Millionen im Plan. Damit verstößt man gegen seine eigenen Regeln. Auch wenn dies durch geringere Investitionen 2021 (3,5 Millionen) und 2022 (2,5 Millionen) ausgeglichen werden würde. Oder man hält an den 4,5 Millionen fest und schiebt einige Maßnahmen auf die Jahre 21/22. Man darf gespannt sein, wie die Politik entscheidet.