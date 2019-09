Westerstede Es dauert nicht mehr lang, dann entspannt sich die Parkplatzsituation rund ums Westersteder Klinikzentrum. In einer Woche, nämlich am Dienstag, 8. Oktober, wird das zweite Parkhaus in Betrieb genommen. Wie der Landkreis mitteilte, stünden dann insgesamt 1347 Stellplätze für Beschäftigte sowie Besucher zur Verfügung.

Das neue Parkhaus sieht aus wie das alte und wurde nahe der früheren Hössenschule errichtet. Dafür entfielen einige wenige Außenparkplätze. Damit sich der Bau aus Stahl und Beton besser in die Landschaft einfügt und weniger wuchtig wirkt, wurde er in Richtung Krankenhaus mit einer farbig gestalteten Lochfassade versehen. Sie sorgt auch dafür, dass der Autoverkehr nicht so sehr ins Blickfeld rückt.

Acht Halbebenen

Mit dem zweiten Parkhaus stehen auf acht Halbebenen rund 350 weitere Stellflächen zur Verfügung. Die neuen Parkplätze sollen vor allem von Mitarbeitern des Klinikzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin genutzt werden und damit gleichzeitig die Parknot auf den Besucherparkplätzen entschärfen. Für Elektrofahrzeuge stehen im Erdgeschoss Stellplätze mit einer Ladevorrichtung zur Verfügung.

Die Gesamtkosten für das neue Parkhaus einschließlich der Außenanlagen und aller Nebenkosten belaufen sich nach Auskunft des Landkreises auf rund 3,3 Millionen Euro, an denen auch das Bundeswehrkrankenhaus beteiligt ist. Damit sind die Baukosten innerhalb des Kostenplans geblieben.

In den zurückliegenden Jahren wurden die Parkflächen an der Klinik stetig erweitert. 2008 wurde das erste Parkhaus errichtet. Der Platz erwies sich schnell als nicht ausreichend, so dass 2016 eine Aufstockung erfolgte.

Ampel zeigt freie Plätze

Die Parkhäuser sind über die Kuhlenstraße erreichbar. Neu ist eine Ampelanlage an den Zufahrten beider Parkhäuser, über die den Nutzern freie Plätze angezeigt werden. Die Parkplätze können kostenfrei genutzt werden. Dies gilt auch für die beiden mit Schrankenanlagen versehenen Parkplätze vor dem Haupteingang an der Langen Straße. Hier wird erst nach zwei Stunden eine Gebühr fällig.

Auch an weiteren Standorten in Westerstede gibt es Parkplatznot, beispielsweise am Kreishaus. So hatte der Landkreis erst kürzlich neue Stellplätze entlang des Bahnweges parallel zur Ammerlandallee ausgewiesen. Schon im vorigen Jahr waren 32 zusätzliche Parkplätze Am Hamje­busch bereitgestellt worden.

Noch nicht einig ist sich die Politik, wie sie die Parkplatznot beim Hössensportzentrum lindern will. Eine Variante, die im Gespräch war, wurde bereits verworfen. Als Standort für 30 neue Stellplätze hatte die Verwaltung ursprünglich eine rechts von der Jahnallee gelegene Wiese im Blick. Jetzt wird geprüft, ob stattdessen die an den bestehenden Parkplatz angrenzende Fläche genutzt werden kann.

Mitarbeiter und Besucher des Klinikzentrums in Westerstede wissen: Die Parkplatzsituation ist angespannt. Abhilfe soll ein zweites Parkhaus schaffen, das zurzeit merklich in die Höhe wächst. Schon steht ein Teil der Stahlkonstruktion. Die Elemente werden abschnittsweise per Kran aufgestellt und Betonplatten aufgelegt.

Mit der Fertigstellung sei Anfang Oktober zu rechnen, kündigt Detlev Fricke-Varban, technischer Leiter des Eigenbetriebs Immobilienbetreuung Landkreis Ammerland, an. Die neuen Stellplätze sollen vor allem von Mitarbeitern des Klinikzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin genutzt werden und damit auch die Parknot auf den Besucherparkplätzen entschärfen.

Mit dem zweiten Parkhaus stehen auf acht Halbebenen rund 350 weitere Stellflächen zur Verfügung. „Behindertenparkplätze werden nicht dabei sein, weil der Weg zu den Krankenhäusern zu weit ist, und das Parkhaus auch nicht über einen Aufzug verfügt. Es sollen aber noch weitere barrierefreie Stellplätze in Eingangsnähe ausgewiesen werden“, betont Fricke-Varban. Der Neubau wird rund 3,1 Millionen Euro kosten, an denen sich die Bundeswehr mit circa 1,8 Millionen Euro beteiligt.

Aussehen wird der Neubau weitestgehend wie das bereits vorhandene Parkhaus nebenan. „Zur Klinikseite hin erhält es eine farbig gestaltete Lochfassade. Außen wird ein Gehweg angelegt, und die Fläche wird noch begrünt“, erklärt Fricke-Varban.

Das neue Parkhaus ist aber nicht das einzige Vorhaben, das der Eigenbetrieb des Landkreises begleitet. Gerade fertiggestellt wurde ein neues Personalwohnheim. „Auf drei Ebenen wurden 74 Wohnungen geschaffen, die jetzt bezugsfertig sind“, erläutert Fricke-Varban. 24 davon seien für Bundeswehrmitarbeiter reserviert.

Mitarbeiter und Besucher des Klinikzentrums in Westerstede wissen: Die Parkplatzsituation ist angespannt. Abhilfe soll ein zweites Parkhaus schaffen, das zurzeit merklich in die Höhe wächst. Schon steht ein Teil der Stahlkonstruktion. Die Elemente werden abschnittsweise per Kran aufgestellt und Betonplatten aufgelegt.

Mit der Fertigstellung sei Anfang Oktober zu rechnen, kündigt Detlev Fricke-Varban, technischer Leiter des Eigenbetriebs Immobilienbetreuung Landkreis Ammerland, an. Die neuen Stellplätze sollen vor allem von Mitarbeitern des Klinikzentrums und der Klinik für Psychosomatische Medizin genutzt werden und damit auch die Parknot auf den Besucherparkplätzen entschärfen.

Mit dem zweiten Parkhaus stehen auf acht Halbebenen rund 350 weitere Stellflächen zur Verfügung. „Behindertenparkplätze werden nicht dabei sein, weil der Weg zu den Krankenhäusern zu weit ist, und das Parkhaus auch nicht über einen Aufzug verfügt. Es sollen aber noch weitere barrierefreie Stellplätze in Eingangsnähe ausgewiesen werden“, betont Fricke-Varban. Der Neubau wird rund 3,1 Millionen Euro kosten, an denen sich die Bundeswehr mit circa 1,8 Millionen Euro beteiligt.

Aussehen wird der Neubau weitestgehend wie das bereits vorhandene Parkhaus nebenan. „Zur Klinikseite hin erhält es eine farbig gestaltete Lochfassade. Außen wird ein Gehweg angelegt, und die Fläche wird noch begrünt“, erklärt Fricke-Varban.

Das neue Parkhaus ist aber nicht das einzige Vorhaben, das der Eigenbetrieb des Landkreises begleitet. Gerade fertiggestellt wurde ein neues Personalwohnheim. „Auf drei Ebenen wurden 74 Wohnungen geschaffen, die jetzt bezugsfertig sind“, erläutert Fricke-Varban. 24 davon seien für Bundeswehrmitarbeiter reserviert.