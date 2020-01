Westerstede Die Fenster sind verdreckt, innen liegt jede Menge Staub. Doch die Küche ist nagelneu. Ein kurzer Hausputz, und man könnte sofort einziehen. Doch gewohnt hat hier noch nie jemand. Seit 2015 stehen zwei der vier Gebäude komplett leer.

In den anderen beiden wurden hingegen immer wieder Asylbewerber untergebracht. Auch derzeit sind zwei Einheiten bewohnt. Es gibt vier Etagenbetten in jedem Gebäude, zwei kleine Bäder mit Mini-Dusche, Kleiderschränke und Strom. Alles vorhanden, was man braucht. Insgesamt gibt es Platz für 32 Personen.

Doch braucht die Stadt die Wohnanlage ganz am Ende der Ammerlandallee überhaupt noch?

„Die Unterkünfte haben wir während der Flüchtlingskrise bestellt“, sagt Dezernent Rico Busch. Wie in vielen Kommunen wusste man auch im Westersteder Rathaus nicht, wie es weitergeht mit dem Flüchtlingsstrom. Sogar eine Umwandlung des Hössenzentrums zur Aslyunterkunft war damals mal kurz angedacht, dann aber verworfen worden. Stattdessen wurden dezentral jede Menge Wohnungen angemietet und verschiedene Mobilheime an unterschiedlichen Stellen in der Stadt aufgestellt.

Kaum standen die Container in Burgforde, da wurden sie aber nicht mehr gebraucht. Zunächst standen alle Mobilheime über zwei Jahre lang leer, dann wurden zumindest zwei teilweise bezogen.

Dennoch ist ein Verkauf der 300 000 Euro teuren Mini-Siedlung derzeit kein Thema für die Stadt. „Wir hatten da bereits einige Anfragen von Interessenten“, sagt Busch. Einige wollten die Heime kaufen und abbauen, andere wollten dort Saisonarbeiter einquartieren.

Baurechtlich dürfen die Heime aber nur als Flüchtlingsunterkünfte betrieben werden. Und dabei soll es auch bleiben. „Wir wissen nicht, ob die Türkei vielleicht irgendwann plötzlich die Grenzen öffnet“, sagt Busch. Auch die Lage im Irak und im Iran könnte eine neue Flüchtlingswelle auslösen. Und dann braucht man jede Bleibe.

Zumal die Stadt neben Flüchtlingen auch andere Obdachlose unterbringen muss – zum Beispiel nach Fällen von häuslicher Gewalt oder plötzlicher Obdachlosigkeit durch Feuer. „Wir haben da einen gewissen Bestand an Wohnungen in der Stadt“, so Busch. Zum Teil sind die auch mit Flüchtlingen belegt. Wenn kurzfristig Menschen untergebracht werden müssen, habe man die Mobilheime in Burgforde quasi als Puffer sofort bezugsfähig.