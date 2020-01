Westerstede Den zahlreichen Tauben, die sich bislang immer gern beim Kreishaus in Westerstede aufgehalten haben, wird der Kampf angesagt. Aber mit sehr subtilen, cleveren Mitteln. Statt sie zu verjagen, sollen nun Turmfalken helfen. Diese kleinen heimischen Greifvögel fressen zwar keine Tauben, wie Dr. Johannes Bartner vom Naturschutzbund (NABU) aus Oldenburg am Mittwochnachmittag erklärte, doch ihre bloße Anwesenheit ist den Tauben nicht geheuer.

Im Namen des Nabu hatte Bartner deshalb einen Spezial-Nistkasten gesponsort, der speziell für die Ansiedlung dieser kleinen Falkenart geeignet ist. Bei der Übergabe der neuen „Falkenwohnung“ waren auch Landrat Jörg Bensberg und der Erste Kreisrat Thomas Kappelmann mit dabei. Initiiert worden war die Aktion von Ralf Vatterodt vom Landkreis. „Wir wollen das jetzt einfach mal ausprobieren und schauen, ob wir so mit natürlichen Mitteln das Problem mit den Tauben in den Griff bekommen.“ Anfang November bereits war die Montage des Kastens in einer luftigen Höhe von 11,50 Meter an einem Giebel des Kreishauses Richtung „Süderbäke“ erfolgt. „Das war die höchste Stelle, die wir finden konnten“, so Vatterodt.

Hohe Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Turmfalken-Pärchen einziehen wird, schätzt der Nabu-Experte Bartner als sehr hoch ein. Er muss es wissen, hat er doch inzwischen insgesamt um die 150 Kästen aufgehängt. Ist das nicht irre viel Arbeit? Bartner winkt ab. „Ich habe in der ganzen Zeit noch nie einen Kasten säubern müssen“, berichtete er. Die standorttreuen Greifvögel bräuchten allerdings eine Nistunterlage, „sie suchen sicht nicht, wie andere Vögel, eigenes Material zum Nestbau“, so Bartner. Deshalb ist der am Kreishaus montierte Kasten auch „teilmöbliert“, wie Thomas Kappelmann mit einem Augenzwinkern sagte.

Im Übrigen sei ein solcher Kasten bislang auch nur ein einziges Mal „fremdbezogen“ worden, wie Bartner aus Erfahrung sagen kann. „Das liegt an den Maßen und der Art, wie der Kasten angebracht ist“, so der Experte. Andere Vögel bevorzugten eher Nischen, um sich mehr zurückzuziehen. Noch hat kein Tier den neuen Kasten in Beschlag genommen, was um diese Jahreszeit aber auch nicht weiter verwunderlich ist. Zugvögel sind die Turmfalken zwar nicht, doch derzeit ist keine Nistzeit.

Erfolg noch offen

Ob das Projekt erfolgreich sein wird, bleibt spannend. Wie viele Turmfalken in der Region leben, ist laut Bartner nicht genau bekannt, aber sie seien eben sehr praktisch, um Tauben von Gebäuden fernzuhalten. Durch den Anstieg der Taubenpopulation hatten in der Vergangenheit das Kreishaus, aber auch davor parkende Fahrzeuge gelitten: „Der aggressive Kot verursacht Schäden an Fassaden und Dächern und verstopft Regenrinnen, selbst Autolack ist vor den ätzenden Hinterlassenschaften nicht sicher“, schilderte Landrat Jörg Bensberg die Misere. Bleibt also abzuwarten, ob im kommenden Frühjahr Leben in den Holzkasten am Giebel einkehrt und somit die Besiedelung der Tauben nachlässt.