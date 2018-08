Westerstede Über Architektur kann man streiten. Was dem einen gefällt, kann der nächste schrecklich finden. Dennoch will die Stadt die künftige Entwicklung auch in Sachen Gestaltung regulieren. Wie, das ist Thema im Bauausschuss der Sitzung des Bauausschusses am kommenden Montag (ab 17 Uhr im Rathaus).

Einen ersten Schritt in diese Richtung hatte man bereits im Frühjahr gemacht. Damals wurde beschlossen, bedeutsame Gebäude in Westerstede fotografisch zu erfassen. Und bereits jetzt ist klar, dass es in manchen Straßenzügen nicht ganz so harmonisch aussieht. Doch wie kann man künftige Bau-Sünden vermeiden?

„In einigen Siedlungsbereichen Westerstedes besteht Handlungsbedarf auch hinsichtlich der Geschossigkeit sowie der Dachformgestaltung von Wohngebäuden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung. Im Bauamt denkt man deshalb über eine räumliche Strukturierung des Stadtgebietes nach. Die besteht aus drei Bereichen.

Zunächst ist da die erweiterte Innenstadt im Umfeld der Fußgängerzone, im Wesentlichen begrenzt durch die Straßen Am Röttgen, Am Rechter, Bahnhofstraße, Schillerstraße, Grüne Straße, Woltersdamm und Kuhlenstraße. Hier seien Abstufung der Geschossigkeiten, Fassadengliederungen und der Rückgriff auf einen Gestaltungsbeirat bei bedeutsamen Bauvorhaben ein Thema.

In der weiteren Zone könnten Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu zweigeschossiger Bauweise und dem Grundgedanken der Innenverdichtung großzügig zugelassen werden. Hierbei sollte jedoch auf eine angepasste Dachgestaltung und Höhenentwicklung geachtet werden.

In einer dritten Zone könnten Einfamilienhäuser in eingeschossiger Bauweise und Satelliten in zweigeschossiger Bauweise mit angepasster Dachgestaltung und Höhenentwicklung zulässig sein. Die Satelliten-Standorte sollten vordringlich in den Gebieten mit einer zulässigen Zweigeschossigkeit ermittelt werden.

Gerade in Einfamilienhausgebieten besteht immer die Gefahr, dass Investoren ältere Häuser abreißen und dann auf dem Grundstück Mehrfamilienhäuser errichten.