Westerstede Michael Rösner ist offiziell zum Bürgermeister-Kandidat in Westerstede gekürt worden. Bei der Mitgliederversammlung der UWG erhielt er alle Stimmen und jede Menge Zuspruch.

Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, hat er sich so einiges vorgenommen: „Ich möchte die Bürger aktiver einbinden und Entscheidungen nicht am Bürger vorbei treffen“, erklärte der Kandidat. So könne er sich Umfragen zu wichtigen Zukunftsthemen vorstellen und die Bildung von Arbeitsgruppen mit interessierten Bürgern. Wichtig sei für ihn aber eines: „Ich möchte authentisch und ehrlich sein.“ Daher gehe es auch nicht, Versprechungen zu machen, für die kein Geld da sei. „Prioritäten setzen, das ist wichtig“, unterstrich er seine Position.

Westerstede müsse sich behutsam entwickeln, sagte er. So sollte nicht überall gebaut werden, wo es möglich ist. Stattdessen sei eine langfristige Planung und Gestaltung in Zusammenarbeit mit einem Städteplaner sinnvoll. Und auch beim Gewerbe sollten erst einmal vorhandene Flächen ausgeschöpft werden, bevor man neue erschließt. Einsetzen möchte er sich jedoch für den Bau einer weiteren Grundschule in Westerstede. Die Stärkung des Ehrenamts, Sauberkeit und Sicherheit sind weitere Schwerpunkte seines politischen Programms.

Mit der Kreisstadt fühlt sich der 54-jährige Kriminalhauptkommissar, der in Bad Zwischenahn aufgewachsen ist und schon lange in Westerstede wohnt, sehr verbunden. Er hat durch seinen Beruf engen Kontakt zu den Menschen. Als Bürgermeister verstehe er sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Verwaltung und Rat, so Rösner. Als Leiter eines Fachbereichs beim Polizeikommissariat in Westerstede und als langjähriges Mitglied im Personalrat sieht er sich der Aufgabe einer Führungsposition in der Stadtverwaltung gewachsen.

Der UWG-Kandidat wird bei der Bürgermeisterwahl in Westerstede am 26. Mai gegen Markus Berg (CDU), Frank Lukoschus (SPD), Hilke Hinrichs (parteilos, derzeit Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Klaus Groß) sowie den Gastronomen Heinz Severin antreten. Melden können sich aber noch weitere Kandidaten.