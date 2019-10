Westerstede Die Ehrenamtskarte fürs Ammerland – dafür setzt sich zurzeit eine Bürgerbewegung ein – die NWZ berichtete. Am Mittwoch, 23. Oktober, steht das Thema auf der Tagesordnung des Schul- und Kulturkreisausschusses. Stadtratsmitglied und Kreistagsabgeordneter Frank Lukoschus unterstützt die Bemühungen: „Bereits vor zwei Jahren habe ich diese Idee in die Gremien der Stadt Westerstede getragen und darüber hinaus vorgeschlagen, die gängige Jugendleiter Card, kurz Juleica, mit einer solchen Ehrenamtskarte zu kombinieren, damit auch diese wichtige Funktion an Attraktivität und Anerkennung gewinnt.“ Aus seiner Sicht sinnvoll sei zudem, dass Vereine jeweils ein Mitglied mit der Aufgabe betrauen, das sich um die Belange der Vereine und Organisation des Ehrenamtes kümmert. Um dem Ehrenamt noch mehr Anerkennung entgegen zu bringen, hält Lukoschus auch einen Ehrenamtspreis für denkbar, der die Leistungen einzelner Personen oder Vereine würdigt.