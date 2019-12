Westerstede Für die geplante Umgestaltung des Dorfplatzbereichs in Hüllstede wird es keine Fördergelder vom Land gegeben – an den Plänen wollen die Hüllsteder und die Politik in Westerstede aber festhalten. So entschieden die Mitglieder des Bauausschusses, gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft zumindest einen Teil der Vorhaben umzusetzen. Rund 80 000 Euro sollen nun in die Anschaffung von Spielgeräten, das Herrichten der Grillhütte oder auch des Bolzplatzes investiert werden, um den Dorfmittelpunkt attraktiver zu gestalten.