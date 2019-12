Westerstede Bleibt es dabei, dass die Steuer für Jagdhunde in Westerstede nicht abgeschafft wird? So zumindest hatte es der zuständige Finanzausschuss der Stadt entschieden. Am Dienstag, 17. Dezember, muss der Rat entscheiden, ob er dem Votum folgt. In Wiefelstede wurde jüngst im zuständigen Finanzausschuss ganz anders entschieden, hier gab man dem Antrag der Jäger statt. Doch auch diese Empfehlung muss noch durch den Gemeinderat.

Neben dem Thema Jagdhundesteuer stehen allerdings noch weitere Punkte auf der Tagesordnung des Westersteder Stadtrats, so etwa die neue Satzung für die Aufnahme von Kindergartenkindern, der Wirtschaftsplan 2020 für das Hössensportzentrum und schlussendlich auch der Etat fürs kommende Jahr.

Die Sitzung wird im Waldhotel Wittenheim, Burgstraße 15, ausgerichtet, und zwar ab 17 Uhr. Sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Beratungen ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Mehr Infos unter www.westerstede.de