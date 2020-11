Politik: Klaas Henken führt den Jugendbeirat an

Westerstede Die Mitglieder des Jugendbeirats (JBR) der Stadt Westerstede tauschten sich jetzt über ihre Aktivitäten aus. Die Versammlung fand aufgrund der aktuellen Situation online als Videokonferenz statt. Neben einigen Berichten stand die Wahl der neuen Ausschussvertreter an. Der JBR stellt in fast jedem Ausschuss und verschiedenen Arbeitsgruppen jeweils ein beratendes Mitglied. Diese werden immer für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Beisitzer nutzen die Möglichkeit, in den Ausschusssitzungen die Interessen der Jugend zu vertreten, damit ihre Wünsche an Rat und Verwaltung weitergetragen werden.

Neu gewählt wurde auch der Vorstand. Charlotte Hannack. die zuvor 1. Vorsitzende war, und Lars Stanislawski, der die Kasse geführt hat, haben ihre Ämter zurückgegeben. Beide wollen aber weiter im Jugendbeirat aktiv bleiben. Der neue Vorstand besteht aus Klaas Henken (1. Vorsitzender), Lara Terveer (1. Stellvertretende Vorsitzende), Vanessa Werwein (2. Stellvertretende Vorsitzende), Alexander Ahrens (Kassenwart) und Simon Thyen (Schriftführer). Sie wollen jetzt Aktionen für die Zeit nach der Pandemie planen und dabei einige neue Ideen umsetzen. Aber auch der Kontakt zu den Jugendlichen und den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, ist dem neuen Vorstand sehr wichtig. Fragen und Anregungen an info@jbr-wst.de.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen