Westerstede Der SPD-Ortsverein hat entschieden: Ab sofort wird die Gruppe von einer Doppelspitze geführt. Meike Finke und Jan-Hinnerk Scholljegerdes werden sich das Amt des Vorsitzenden teilen – und das mit einer einstimmigen Rückendeckung der Ortsvereinsmitglieder.

Damit kann die SPD nun neu durchstarten, nachdem im Herbst vergangenen Jahres der bisherige Vorsitzende Frank Lukoschus sein Amt als Vorsitzender niedergelegt hatte und aus der SPD ausgetreten war. Als Grund hatte der Politiker auf Querelen innerhalb des Vereins verwiesen, die Arbeit als „Kampf gegen Windmühlen“ bezeichnet und deutlich kritisiert, dass es in den jüngsten Debatten einigen Mitstreitern nur ums Recht haben und nicht mehr um die Sache gegangen sei.

Meike Finke und Jan-Hinnerk Scholljegerdes wollen nun den Blick nach vorn richten. Die einstimmige Rückdeckung gibt den beiden viel Aufwind. Die Entscheidung, das Vorstandsamt zu übernehmen, hat keiner von beiden leichtfertig getroffen, wie sie gegenüber der NWZ erklärten. Meike Finke, die im Jahr 2015 in die Partei eintrat, weiß, dass Vorstandstätigkeit viel Arbeit bedeutet. Als berufstätige Frau – die 57-Jährige arbeitet als Erzieherin – sei dies keine leichte Herausforderung. Deshalb war für sie nach der Anfrage aus den Reihen der SPD schnell klar: nur als Doppelspitze.

Ähnlich sah es Jan-Hinnerk Scholljegerdes. Der 43-Jährige ist seit dem Jahr 2016 Parteimitglied, arbeitet in der Jugendpflege und war zwar bereit, Verantwortung zu übernehmen, nicht aber als alleiniger Vorsitzender, sondern im Team. Nicht zuletzt, um die politischen Vorhaben besser beraten, Schwerpunkte gezielter setzen und die Präsenz bei anstehenden Terminen teilen zu können.

In den Vorstand wurden zudem als stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Krapp und Wolfgang Oltmanns gewählt, Kassenreferentin ist Antje Wehlau-Ulken, Schriftführer Gerhard Albers und als Beisitzer fungieren Arun Bhardwaj, Tino Bulmahn, Manfred Collmann, Manfred Knipper, Elke Hellwig, Sabine Juraschek und Malte Wachendorf. Revisoren sind Wolfgang Mammen, Waltraud Oltmanns, Marianne Warntjen und Otto Döpke.

Für die Doppelspitze ist klar: Der große Vorstand mit erfahrenen und jungen Menschen macht ihnen Mut, nach vorne zu blicken und aus der Krise der letzten Monate neue Motivation und Kraft zu schöpfen. Wichtig ist beiden, dass sich der gesamte Vorstand als Team versteht, dass sich die Arbeit und auch die Verantwortung teilt. „Ich bin nicht der Oberdruide“, so Scholljegerdes.

Die Arbeit gehe nur in einem Miteinander, in dem der eine auf den anderen achte. Miteinander bedeute aber auch, dass der Spaß, der Humor und die Harmonie sowie zugleich gemeinsame Ziele und Pflichten nicht aus dem Blick verloren werden. Doch erst einmal gelte es, in den Dialog zu treten – innerhalb der SPD, aber auch mit den Westerstedern –, vielleicht zum Teil verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und sich deutlich weniger als Partei mit sich selbst zu beschäftigen.