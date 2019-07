Westerstede Die einzige Stadt im Ammerland ist zwar nicht die größte Kommune, das ist Bad Zwischenahn. Mit rund 23 000 Einwohnern hat Westerstede ziemlich genau so viele Bürger wie Rastede und Edewecht. Damit ist dann aber auch Schluss mit den Gemeinsamkeiten.

Arbeitsplätze

Westerstede ist der Job-Motor im Ammerland. Zum Stichtag der Zahlenerhebung (31. Dezember 2017) gab es hier 10 700 sozialversicherungspflichtige Stellen (von 42 000 im ganzen Ammerland). Das liegt keineswegs am Kreishaus, dem Gericht, Finanzamt oder Bundeswehr. Dort gibt es zwar auch Angestellte, die Beamten (und ebenso die Selbstständigen) werden in der Statistik nicht aufgeführt.

Aber warum hat die Ammerländer Kreisstadt nun rund 4500 Arbeitsplätze mehr als das gleich große Edewecht und 3400 mehr als Rastede? Die Antwort liefert die Ammerland-Klinik. Allein 1200 Menschen arbeiten dort. Hinzu kommen weitere Erwerbstätige in weißen Berufen, die sich wegen der Nähe zum Klinikzentrum in Westerstede angesiedelt haben. Ansonsten ist die Struktur aber ähnlich wie in den anderen Orten handwerklich geprägt.

Wegen der vielen Jobs hat Westerstede als einziger Ort mehr Ein- als Auspendler. Der Saldo beträgt 1795 Menschen.

Wohnen

Auch hier gehen die Uhren in Westerstede etwas anders. Zum Stichtag hatte Westerstede pro 1000 Einwohner 333 Wohngebäude – die ganz große Mehrheit waren Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit lag die Kreisstadt ziemlich genau im Schnitt des Landkreises. Durch den Orchideenkamp – und die Nachfrage – ändert sich hier gerade viel. Es entstehen in der gesamten Stadt einige hundert Wohnungen, zumeist in mittlerer Größe mit zwei und drei Zimmern. Dadurch wird sich die Einwohnerzahl und das Wohnverhalten verändern.

Ein Grund dafür ist wieder das Gesundheitswesen. Die gute medizinische Versorgung macht Westerstede für ältere Menschen attraktiv, die vom großen Haus in eine barrierefreie und ggf. betreute Wohnung umziehen wollen. Außerdem sucht zumeist junges Pflegepersonal (auch von der Bundeswehr) nach der kleinen Wohnungen. Die liegen aber eher nicht am hochpreisigen Orchideenkamp.

Da die Stadt den Geschosswohnungsbau deutlich mehr im Blick hat als andere Gemeinden, passiert hier auch mehr. Allerdings ist man sich in der Politik nicht einig, ob das reicht oder ob Westerstede weiter wachsen soll. Die Nachfrage nach Wohnraum – und Bauplätzen – ist aber ungebrochen.

Demografie

Ein Jahr jünger als der durchschnittliche Ammerländer ist der Westersteder – nämlich 43,9 Jahre. Frauen gibt es rund 500 Personen mehr als Männer. Und 21,2 Prozent der Einwohner befinden sich im Rentenalter. Der Anteil der Minderjährigen – 17,8 Prozent – ist geringer. 6,4 Prozent haben einen ausländischen Pass. Das ist der höchste Wert im Ammerland, liegt aber noch deutlich unter dem Landesschnitt von neun Prozent.

Finanzen

Auch hier ist in Westerstede die Situation etwas anders. Als einzige Kommune hat die Stadt einen Investitionsdeckel in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Die anderen Gemeinden im Ammerland investieren z.T. mehr als doppelt so viel. Ein Grund für die Sparsamkeit ist die Steinhoffkrise, in deren Folge die Gewerbesteuer massiv eingebrochen ist – während im Rest-Ammerland die Steuern sprudelten. In Westerstede will man mit der Deckelung auf Steuererhöhungen verzichten und gleichzeitig nicht in der Schuldenspirale landen.

Laut Statistik lag die Pro-Kopf-Verschuldung in Westerstede zum Stichtag 31. Dezember 2017 bei 450 Euro. Das ist im Vergleich zum Landesschnitt von knapp 1600 Euro ein durchaus guter Wert.

Da Westerstede beim Finanzausgleich eigentlich als „reiche“ Kommune galt, gab es aus den Töpfen keine nennenswerten Summen. Nach dem Einbruch bei der Gewerbesteuer ist aber damit zu rechnen, dass hier in den kommenden Jahren einige Millionen aus Hannover fließen werden.-> Lesen Sie am nächsten Dienstag: Die Zahlen von Bad Zwischenahn.