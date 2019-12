Westerstede Wie geht’s weiter mit den Vergaberichtlinien für Baugrundstücke in Westerstede? Sicher ist, die Politik möchte die Regeln ändern – doch wie? In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung kam das Thema aufs Tapet. Auch, weil die Mehrheit all jener, die am Jahresanfang an der Umfrage „Westerstede will’s wissen“ teilgenommen hatten, das wünschen.

Westerstede In Westerstede gilt derzeit noch die alte Vergaberichtlinie. Diese besagt: 1. Je Kind im Haushalt gibt es drei Punkte 2. Bereits wohnhaft in Westerstede: ein Punkt 3. Noch kein Wohneigentum oder Baumöglichkeit: fünf Punkte 4. Altersgerechtes Bauen: drei Punkte 5. Arbeitsplatz in der Stadt Westerstede (pro Haushalt): drei Punkte 6. Absage für Grundstücke in bisherigen Baugebieten: ein Punkt (maximal drei Punkte werden angerechnet)

Doch der Reihe nach – wie sind diese Vergaberichtlinien überhaupt aufgebaut? Aktuell gibt es ein System (siehe Kasten), bei dem für die Anzahl der Kinder oder auch einen Arbeitsplatz in der Stadt Punkte verteilt werden. Je mehr Punkte, desto größer die Chance auf einen Bauplatz. Nach dieser Regel bekommt eine Familie mit zwei Kindern und bereits bestehendem Eigenheim mehr Punkte gutgeschrieben als kinderlose Bewerber ohne Eigentum. Pech für all jene, die keine Kinder möchten, erst später Kinder bekommen wollen, schwanger sind oder eventuell ihr Kind nach der Trennung nur zeitweise bei sich wohnen haben. Keine guten Aussichten haben auch all jene, die noch einmal neu und barrierefrei bauen möchten, wenn die Kinder aus dem Haus sind.

Rastede In Rastede wurden im November folgende Vergabekriterien beschlossen: 1. Für Kinder unter 16 Jahren, die dauerhaft im Haushalt leben, gibt es für Kind 1 neun Punkte, für Kind 2 sechs und für Kind 3 drei Punkte, für jedes weitere 1,5 Punkte. 2. Arbeitsort Rastede: 4,5 Punkte 3. Wohnort Rastede: sechs Punkte 4. Pflegebedürftiges oder schwerbehindertes Familienmitglied: drei Punkte 5. Bisher kein Wohneigentum in Rastede: drei Punkte pro volljährige Person

Und nun? Die Verwaltung präsentierte eine Idee: „Es ist vorstellbar, verschiedene Vergabegruppen einzuführen, die jeweils für sich prozentuale Anteile an Bauplätzen berücksichtigen.“ Die Vergaberichtlinien sollten konkreter formuliert und erweitert werden, so sollten Schwangerschaft oder Menschen mit Beeinträchtigungen berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollte versucht werden, Richtlinien zu erarbeiten, die nachvollziehbar sind und ein Gerechtigkeitsempfinden bei den Bewerbern nach sich ziehen, auch wenn nicht alle möglichen Fallkonstellationen berücksichtigt werden können. Die neuen Kriterien sollen pro Baugebiet festgesetzt werden.

Soweit die Ideen bzw. die Vorschläge. Was die Politik schlussendlich möchte, muss sie nun beraten – und zwar erst einmal fraktionsintern. Während der Sitzung wurde jedoch in kurzen Statements der Politiker deutlich, dass alle dringenden Handlungsbedarf sehen, vor allem, was die Bauplatzvergabe an junge Erwachsenen betrifft, die erst bauen und dann Kinder bekommen wollen. Interessant und eventuell nachahmenswert erschien auch die Vergaberegelung in Rastede (siehe Kasten) – und die Berücksichtigung von pflegebedürftigen oder behinderten Familienangehörigen.

Im Frühjahr soll das Thema erneut im Bauausschuss beraten werden. Eventuell findet es kurz darauf schon Anwendung für das Baugebiet Hössen-Weshorn, für das der Rat im März 2020 die Kaufpreise festsetzen will.