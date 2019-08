Westerstede Neuer Wohnraum ist eines der dringendsten Themen in Westerstede – doch wie kann er geschaffen werden? Und wo? Vor allem in der Innenstadt ist die Sorge der Anwohner groß, dass zu dicht und vor allem zu hoch gebaut werden könnte. Doch auch zu viele Stellflächen für Pkw treiben so manchen Anwohner um, der befürchtet, aus der Stadt im Grünen könnte eine Beton-Kommune werden. Das wurde nicht zuletzt bei den Talk-Runden anlässlich des Bürgermeisterwahlkampfs vor der Sommerpause deutlich. Dennoch: Die Menschen benötigen Wohnraum, auch zentrumsnah – und Lösungen müssen her. Das wissen auch Politik und Verwaltung und wollen das Problem mit Ende der Sommerpause nun angehen.

Sicher ist: Will Westerstede weiter in der Innenstadt und den Randgebieten wachsen, müssen etliche Hausaufgaben gemacht werden. Das stellte der Beirat für Baukultur bei seiner jüngsten Tagung fest. So liegen für einige Quartiere Bebauungspläne vor, die Gebäude erlauben, die in Sachen Gestaltung weit von dem entfernt sind, was bereits vor Ort steht. So gibt es beispielsweise Straßenzüge, an denen aufgrund alter Vorschriften zwei- oder auch zweieinhalbgeschossige Gebäude zugelassen sind. Beim Bau dieser Häuser in den 1950er bis 1970er Jahren wurden die erlaubten Höhen nie ausgereizt. So sind Einfamilienhausgebiete entstanden, die an sich sehr harmonisch wirken – und heutzutage aufgrund der alten Vorschriften mit Neubauten bestückt werden könnten, die den gewachsenen Strukturen aber dann nicht mehr entsprechen.

Und nun? Jetzt geht’s quasi ans Eingemachte. Im nächsten Bauausschuss landet das Thema auf der Tagesordnung. Dass es dann auch schon gleich Lösungsansätze geben wird, ist unwahrscheinlich. Die Stadtverwaltung schlägt vor, sich aufgrund der Komplexität des Themas bei einer Arbeitstagung zu beraten. Dabei sollen unter anderem die einzelnen Straßenzüge näher betrachtet werden, nicht zuletzt, um den Charakter der verschiedenen Quartiere zu identifizieren. Es soll zudem überlegt werden, wo nachverdichtet werden kann. Ebenso soll wohl auch das Thema Wohnen in der Innenstadt in Obergeschossen auf die Agenda kommen. Wo ist das sinnvoll? Wo ist die Nähe zu Ärzten, Supermärkten und anderen relevanten Einrichtungen wirklich gegeben, so dass Mehrfamilienhäuser einen Mehrwert für Bewohner, insbesondere Senioren, schaffen?

Allerdings: Um eine offene Diskussion zu ermöglichen, soll die Beratung, so schlägt es die Stadtverwaltung vor, erst einmal nicht öffentlich stattfinden. Unter anderem auch, weil Überlegungen und Entscheidungen sich auf das Eigentum anderer auswirken. So etwa, wenn es um die Reduzierung zulässiger Geschosshöhen geht und Grundstücksbesitzer oder Investoren möglicherweise nicht mehr den Profit aus einem Bauvorhaben holen können, den sie sich erhofft haben.

Doch möchte die Politik in einem Arbeitskreis tagen, der nicht öffentlich berät? Das müssen die Fraktionen entscheiden. Der Bauausschuss kommt am Montag, 26. August, um 17 Uhr im Rathaus zusammen.