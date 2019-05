Westerstede Schottergärten: Für die einen sind sie hübsch, für die anderen hübsch-hässlich. Doch über Geschmack lässt sich bekanntermaßen vortrefflich streiten, über die möglichen Konsequenzen für Natur und Umwelt hingegen und ein mögliches Schottergarten-Verbot wird jetzt in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Landwirtschaft sowie Familie, Jugend, Senioren, Soziales und Ehrenamt am Montag, 3. Juni, 17 Uhr, in der Scheune auf dem Jaspershof, Zum Stiftungspark 27, diskutiert.

Die Bremer Stadtbürgerschaft hatte das Thema jüngst wieder in die Medienlandschaft katapultiert. Dort wurde Mitte Mai nun auch beschlossen, dass bei Neubauten Flachdächer künftig begrünt und Freiräume bepflanzt werden müssen. Die Westersteder Grünen hatten vor wenigen Wochen einen ähnlichen Antrag formuliert, der jetzt in der politischen Sitzung debattiert wird. Sie hätten es gern, dass mit Folie unterlegte Kiesflächen künftig bei Neubauprojekten zu der maximal erlaubten versiegelten Fläche gezählt werden. Sprich: Nicht nur gepflasterte Terrassen oder Gehwege werden eingerechnet, sondern auch Schottergärten. Gleichzeitig hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe Ammerland, den Antrag gestellt, künftig sogenannte Schottergärten schon auf Ebene der Bauleitplanung zu verhindern. Auch aus den Reihen der Westersteder Einwohner gab es einen entsprechenden schriftlichen Appell, etwas gegen Schottergärten, aber auch das Setzen ungeeigneter Hecken-Pflanzen bis hin zu Stahlzäunen mit Kunststoffbesatz zu unternehmen.

Eigentlich sind Schottergärten in Niedersachsen verboten, wie eine Nachfrage unserer Zeitung beim zuständigen Bau- und Umweltministerium in Hannover Anfang Mai ergab. Denn: Laut Niedersächsischer Bauordnung müssen Grundstücksflächen, die nicht bebaut sind, Grünflächen sein. Die Freiflächen können mit Rasen oder Gras, Gehölzen, anderen Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt sein. Pflasterungen und dergleichen seien allenfalls zu den Grünflächen zu zählen, wenn sie beispielsweise als schmale Einfassung von Beeten dienten. „Auf diesen Flächen muss Vegetation überwiegen, so dass Steinflächen aus Gründen der Gestaltung oder der leichteren Pflege nur in geringerem Maße zulässig wären. Große Steinflächen entsprechen dieser Forderung nicht“, stellte eine Ministeriumssprecherin klar.

Pflastern oder schottern Hauseigentümer ihre Vorgärten dennoch dicht, könne die Bauaufsichtsbehörde verlangen, diesen Zustand zu ändern. Kontrollen von Privatgärten hält der Minister indes für überzogen. Vielmehr müsse der Staat durch eine naturnahe Gestaltung öffentlicher Flächen als Vorbild fungieren.

Die Stadtverwaltung Westerstede sieht in diesem Fall Klärungsbedarf. Denn ganz so einfach, wie vom Ministerium dargelegt, ist die Sache dann wohl doch nicht, vor allem aus rechtlicher Sicht. Und so führt die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung zwar aus: „Auch die Verwaltung beobachtete diesen Trend zur Vorgartengestaltung mit hoher Versiegelung kritisch.“ Schlussendlich schlägt die Behörde jedoch der Politik vor, einen Arbeitsauftrag zur Ausformulierung von örtlichen Bauvorschriften zu geben. „Die Verwaltung wird daraufhin in Gesprächen mit dem Landkreis Ammerland und den weiteren Ammerländer Gemeinden entsprechende rechtssichere und praktikable Regelungen entwickeln.“

Ob die Politik diesem Ansinnen folgen kann oder eine ganz andere Meinung vertritt, wird sich zeigen. Sicher ist: Bremen ist nicht die einzige Stadt, in der Kampfansagen gegen Schottergärten auch klare Regelungen folgten. Auch anderswo in Deutschland wird dem Schotter der Kampf angesagt. In Xanten etwa, in Heilbronn oder im lippischen Lemgo. Jüngst formulierten auch die Umweltminister auf einer Konferenz in Hamburg eine Forderung an die Bundesregierung, eine Kampagne für eine insektenfreundliche Gestaltung von Privatgärten zu starten. Finanziert werden soll die Kampagne aus dem Budget zur Umsetzung des „Aktionsprogramms Insektenschutz“.