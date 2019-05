Wiefelstede Wird der DRK-Kreisverband Ammerland zum 1. Januar 2020 neuer Träger der evangelischen Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf (Schulweg)? Das ist die brandaktuelle – und schon zweite – Empfehlung der Gemeindeverwaltung für die Beratungen im Ausschuss für Generationen und Soziales am Dienstag, 28. Mai, die ab 17 Uhr im Rathaus öffentlich sind. Zuvor tagt das Gremium ab 16 Uhr nichtöffentlich – und das hat Gründe.

Insgesamt sieben Bewerber hatte es im notwendigen Auswahlverfahren der Gemeinde gegeben – das ist der Beratungsvorlage für den Ausschuss zu entnehmen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 30. April und der Auswertung anhand eines zuvor erstellten Kriterienkatalogs sowie Beratungen in einer Bewertungskommission aus Vertretern der Gemeindeverwaltung, aller Fraktionen im Gemeinderat sowie einer stellvertretenden Kita-Leiterin hat das DRK in seinen Bewerbungen für beide Kitas jeweils die höchste Punktzahl (150) erhalten, ein weiterer Bewerber sowie das Diakonische Werk Wiefelstede jeweils 148 Punkte: Das ist Platz zwei.

Das Diakonische Werk hatte sich aus Zeitgründen unter dem Vorbehalt der zwingend notwendigen Erlaubnis des Oberkirchenrates beworben. Wie Vorsitzender Dr. Tim Unger auf Anfrage erklärte, sei dies dem Oberkirchenrat vor der Bewerbung mitgeteilt worden. Dieser habe da bereits erklärt, dass er eine Entscheidung erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist treffen könne. Und das tat er in dieser Woche: Er genehmigte die Bewerbung nicht. Am selben Tag zog das Diakonische Werk seine Bewerbung zurück.

Da jedoch hatte die Gemeinde längst ihre Beratungsvorlage für den Ausschuss veröffentlicht – und für Heidkamp eine Trägerschaft durch das DRK Ammerland, für Metjendorf jedoch eine durch das Diakonische Werk Wiefelstede empfohlen. Hintergrund ist, dass Gebäude und Außengelände in Metjendorf der Kirchengemeinde Ofen gehören. Ein Vertrag zwischen dieser und der Gemeinde Wiefelstede von 1995 besagt: Gebäude und Außengelände können von der politischen Gemeinde für Kindertagesstättenzwecke genutzt werden, wenn die Kirchengemeinde dort selber keine Kindertagesstätte mehr betreibt. Das ist bekanntlich ab 1. Januar 2020 so, weil die noch laufenden Trägerschaften durch die Kirchengemeinde Ofen zum Jahresende einvernehmlich gekündigt worden waren. Die Gemeindeverwaltung sieht es „aus den gegebenen Umständen“ als richtig an, einen kirchlichen Träger zu etablieren.

Das Diakonische Werk ist nun jedoch außen vor. Auch der Verbund evangelisch-lutherischer Kindertagesstätten im Kirchenkreis Oldenburg-Stadt (ekito), den die Kirchengemeinde Ofen gern als Träger beider Kitas sähe, hat sich nach NWZ-Informationen beworben, kam jedoch bei der Auswertung nicht in die engere Wahl, hieß es im Rathaus.