Wiefelstede Was die Stunde geschlagen hat, das zeigte die Wiefelsteder Rathausuhr schon seit August 2017 nicht mehr an. Am Mittwochmorgen nun schlug auf jeden Fall ihre letzte Stunde: Eine Fachfirma demontierte die Uhr, die dort seit der Rathaus-Fertigstellung im Jahr 1964 die Optik des Wiefelsteder Verwaltungssitzes mit geprägt hatte. Nun ziert an ihrer Stelle ein – beleuchtetes – Wiefelstede-Wappen die Front des Gebäudes in der Kirchstraße.

„Das Uhrwerk hat uns seit Jahren Probleme bereitet“, erklärte Bürgermeister Jörg Pieper am Mittwoch auf NWZ-Anfrage. Mehrfach sei es nachjustiert und auch repariert worden. Letztlich sei eine Reparatur nicht mehr möglich gewesen, machte Pieper deutlich. Da ein neues Uhrwerk nach seinen Angaben „mehrere tausend Euro“ gekostet hätte, hatte sich der Bürgermeister bereits im Dezember 2017 entschieden, die Uhr entfernen zu lassen. Im selben Monat ging auch der Auftrag raus. Am Mittwochmorgen nun rückte die Firma Lichtwerbung aus Hatten mit zwei Mitarbeitern an, demontierte mit Hilfe einer Hebebühne die Uhr und positionierte an ihrer Stelle auch gleich ein neues – beleuchtetes Wiefel­stede-Wappen. Pieper gibt die Kosten für die Gesamtmaßnahme mit rund 800 Euro an.

Die Politik musste er dafür nicht fragen, da es sich um ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“ handelt: und da darf der Bürgermeister allein entscheiden.

„Früher hatte die Rathausuhr als allgemeiner Zeitgeber eine andere Bedeutung als heute – in Zeiten von Handy und Smartphone“, sagte Pieper. Deshalb sei eine öffentliche Uhr am Rathaus nicht mehr so wichtig.

Wer das anders sieht, der kann immer noch gleich gegenüber auf die Uhr des Kirchturms der St. Johannes-Kirche schauen und die Zeit ablesen. Die zwei jeweils 400 Kilo schweren Gewichte der voll mechanischen Kirchturmuhr und ein drittes leichteres werden immer noch zweimal die Woche per Handkurbel hoch in den Glockenturm gezogen. Sie treiben Uhr und Schlagwerk für die beiden Glocken an. Und die Uhr läuft und läuft . . .