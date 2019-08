Wiefelstede Fraktionsvorsitzender Jörg Weden sieht die Gemeinde in der Verantwortung, ihren Teil zur Energiewende zu leisten. Bisher sind alle Vorstöße, weitere Windräder auf dem Gebiet der Gemeinde zu errichten im Rat gescheitert. Diesmal jedoch sieht Weden durchaus eine realistische Chance, mit dem Antrag seiner Fraktion durchzukommen. „Wir können uns dem Bau neuer Windräder nicht verschließen“, sagt der Kommunalpolitiker. Auf Rasteder Gebiet seien fünf Windräder geplant. An der Ortsgrenze der Gemeinde und der Stadt Varel drehten sich bald vier Windräder. „Wir blicken irgendwann rechts und links von uns auf insgesamt neun Windräder. Warum können sich nicht weitere auch in Wiefelstede drehen?“, fragt Weden.

Mit einer Potenzialstudie könnten gezielt Gebiete in der Gemeinde herausgefiltert werden, damit dann andere Areale geschützt werden könnten. „Eine sogenannte Verspargelung der Landschaft wollen wir natürlich auch nicht.“ Allerdings könne man sich eben in Wiefelstede auch nicht davor drücken, einen Teil sauberer Energie selbst zu liefern.

Auch lässt Weden das vielfach vorgebrachte Argument nicht gelten, dass die Netzkapazitäten nicht ausreichten, um den durch neue Windräder produzierten Strom abzunehmen. „Die EWE kann 98 Prozent des regenerativ produzierten Stromes abnehmen“, sagt er. Weden weist auf die Speicheranlage in Varel hin. Dort stehe im Rahmen eines Pilotprojektes ein Hybrid-Großspeicher. „Dorthin könnte auch eingespeist werden.“

Auch nicht zu unterschätzen sei für die Gemeinde der finanzielle Ertrag, der aus neuen Windrädern abgeschöpft werden könne. Mehrere Zehntausend Euro im Jahr ließen sich bequem akquirieren. „Damit finanziert sich beispielsweise eine neue Sporthalle mehr oder weniger von selbst“, argumentiert Jörg Weden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende verweist darauf, dass sich die Bedingungen geändert hätten. Nicht nur die Proteste der vielen jungen Menschen aus Sorge um den Klimawandel, Stichwort „Fridays for Future“, bewege die SPD-Fraktion einen erneuten Anlauf zur stärkeren Nutzung der Windenergie in der Gemeinde zu nehmen, sondern auch die Entwicklungen rund um die Gemeinde, heißt es in dem Papier der Fraktion weiter. Eben die geplanten Anlagen in Varel und Rastede.

Der Antrag soll nun im Bau- und Umweltausschuss am 10. September, im Verwaltungsausschuss am 23. September und abschließend im Wiefelsteder Gemeinderat am 30. September behandelt werden, so Weden.